Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı bir ev yanarak kül oldu | Video 10.01.2025 | 09:30 Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dün gece çıkan yangında tek katlı bir ev kullanılamaz hale geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tavşanlı'ya bağlı 40 kilometre uzaklıktaki Balıköy Beldesi, Çıvgalar Mahallesi'nde Levent S.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisi ile hızla büyüyerek evi tamamen sardı. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Tavşanlı ilçesi ve Bursa ili Harmancık ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken ev tamamen kullanılamaz hale geldi.Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.