Kuyumcu soygununda çalınan 4.5 kilo altınla olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi | Video
Giresun'un Bulancak ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen silahlı kuyumcu soygunuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan altınlar da ele geçirildi.
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bulancak ilçemizde gerçekleşen kuyumcu soygununda olayı gerçekleştiren şahıslar ile gasp edilen altınlar adliye, emniyet, jandarma teşkilatlarımızın kararlı ve titiz saha çalışmaları neticesinde kısa sürede bulunmuştur. İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığı olarak Giresun'un huzuru için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" denildi.
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