Kuyumcuların korkulu rüyası 'Sahte altın çetesi' çökertildi: 9 tutuklama | Video
Bursa'da sahte bilezik üreterek kuyumcuların korkulu rüyası olan 'Sahte altın çetesi' Bursa merkezli İstanbul ve Gaziantep'te şafak vakti düzenlenen operasyonla çökertildi. Çok sayıda sahte altın ve sahte altın yapmaya yarayan malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan soruşturmada; karışımlı sahte bilezik ve ziynet eşyaların şebeke üyeleri tarafından temin edilerek kuyumculara satıldığı tespit edildi. Toplam 7 sahte altın olayının faili olduğu tespit edilen şüphelileri yakalamak için ekipler operasyona start verdi.
3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ekipler, Bursa merkezli İstanbul ve Gaziantep illerinde toplam da 15 ev, 1 kuyumcu atölyesi ve sahte bilezik yapımı için atölyeye çevrilen ikamete özel hareket polislerinin desteğiyle şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 16 tane sahte bilezik, 1 adet sahte bileklik, sahte tam altın, sahte kolye ve kolye ucu, 6 adet küpe, 1 adet sahte altın üretiminde kullanılan rodaj makinası, 2 adet altın suyu, pürmüz, kesilmiş plakalar halinde altın parçaları, 5 adet sahte 100 Euro, 1 adet 6.35 çapında tabanca ve tabancaya ait 6 adet mermi, altın yapımında kullanılan çeşitli el aletleri ele geçirildi.
SAHTE ALTIN ÇETESİNE AİT 12 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonda 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. (53), şebeke üyeleri B.T(44), S.G(32), H.O(22), S.K(43), S.Y(40), Ş.K(43), N.G(61), H.K(51), E.Y(51), A.B(36), T.A(37) isimli şüpheliler gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheliden E.Y(51), A.B(36), T.A(37), adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken B.T(44) , S.G(32), H.O(22), S.K(43), S.Y(40), Y.Y(53) Ş.K(43), N.G(61), H.K(51) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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