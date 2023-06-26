Video Yaşam Laleli'de dakikalarca süren taksici kavgası kamerada | Video
Laleli'de dakikalarca süren taksici kavgası kamerada | Video

Laleli'de dakikalarca süren taksici kavgası kamerada | Video

26.06.2023 | 09:28

FATİH Laleli'de sıra bekleyen taksiciler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Dakikalarca kavga eden taksicileri çevredekiler ayırmakta güçlükçekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Laleli'de iki taksici arasında sıra tartışması çıktı. Taksicileri meslektaşları sakinleştirerek araçlarına bindirdiler. Bir süre ilerledikten sonra durakta duran taksicilerden biri tartıştığı diğer taksicinin kapısını açarak saldırmaya başladı. Diğer taksicinin de araçtan inmesi ile bir anda kavga büyüdü. Yere düşen taksiciler kavga etmeye devam etti. Çevredekiler kavga eden ikiliyi güçlükle ayırdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da yollar boş kaldı... İstanbul’da boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi | Video 03:39
İstanbul’da yollar boş kaldı... İstanbul’da boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi | Video 26.06.2023 | 10:06
Kendilerini ’jandarma’ olarak tanıtıp 400 bin liralık altın dolandırdılar | Video 03:58
Kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp 400 bin liralık altın dolandırdılar | Video 26.06.2023 | 09:43
İstanbul’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Sınırı geçemeyen 18 kaçak göçmen yakalandı | Video 00:21
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Sınırı geçemeyen 18 kaçak göçmen yakalandı | Video 26.06.2023 | 09:54
20 yaşındaki gencin bıçakla ölümüne neden olan kardeşlere 18 yıla kadar hapis talebi | Video 01:27
20 yaşındaki gencin bıçakla ölümüne neden olan kardeşlere 18 yıla kadar hapis talebi | Video 26.06.2023 | 09:43
İşçi servisi ile kargo midibüsü çarpıştı: 4 yaralı | Video 01:30
İşçi servisi ile kargo midibüsü çarpıştı: 4 yaralı | Video 26.06.2023 | 09:39
Laleli’de dakikalarca süren taksici kavgası kamerada | Video 01:33
Laleli'de dakikalarca süren taksici kavgası kamerada | Video 26.06.2023 | 09:28
Maltepe’de kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı | Video 02:41
Maltepe’de kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı | Video 26.06.2023 | 09:11
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırıp otobüsün camını kırdı | Video 00:42
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırıp otobüsün camını kırdı | Video 26.06.2023 | 08:46
İzmir’de LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: 50’nin üzerinde gözaltı | Video 02:21
İzmir’de LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: 50’nin üzerinde gözaltı | Video 26.06.2023 | 08:46
Düğün değil meydan savaşı: Emniyet güçlerine taşlı, sopalı ve baltalı saldırı! | Video 04:27
Düğün değil meydan savaşı: Emniyet güçlerine taşlı, sopalı ve baltalı saldırı! | Video 26.06.2023 | 08:33
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı | Video 01:17
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı | Video 26.06.2023 | 08:33
Bayram tatili yolunda kaza: Hurdaya dönen otomobilde 5 kişi yaralandı | Video 00:37
Bayram tatili yolunda kaza: Hurdaya dönen otomobilde 5 kişi yaralandı | Video 26.06.2023 | 08:33
İzmir’de 3,3 büyüklüğünde deprem | Video 00:44
İzmir'de 3,3 büyüklüğünde deprem | Video 26.06.2023 | 08:32
Bodrum’a 60 saatte 60 bin araç giriş yaptı | Video 05:45
Bodrum’a 60 saatte 60 bin araç giriş yaptı | Video 25.06.2023 | 14:00
Bismil’de köpekleri sürükleyerek kamyonete yükleyen görevliler hakkında flaş gelişme | Video 00:34
Bismil'de köpekleri sürükleyerek kamyonete yükleyen görevliler hakkında flaş gelişme | Video 25.06.2023 | 13:37
Taksinin kaputuna çıkıp camı böyle patlattı | Video 00:29
Taksinin kaputuna çıkıp camı böyle patlattı | Video 25.06.2023 | 13:07
Aşiret düğününde geline 4 kilogram altın, damada 6 milyon TL takıldı | Video 02:26
Aşiret düğününde geline 4 kilogram altın, damada 6 milyon TL takıldı | Video 25.06.2023 | 12:10
Ankara’da yüzlerce başıboş köpek açlıktan birbirlerini yemeye başladı | Video 04:26
Ankara'da yüzlerce başıboş köpek açlıktan birbirlerini yemeye başladı | Video 25.06.2023 | 12:10
Şanlıurfa’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı | Video 01:16
Şanlıurfa’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı | Video 25.06.2023 | 12:10
Antalya’da dehşete düşüren kaza! Minibüsün içinden bariyer geçti | Video 01:35
Antalya’da dehşete düşüren kaza! Minibüsün içinden bariyer geçti | Video 25.06.2023 | 12:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA