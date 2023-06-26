Laleli'de dakikalarca süren taksici kavgası kamerada | Video 26.06.2023 | 09:28 FATİH Laleli'de sıra bekleyen taksiciler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Dakikalarca kavga eden taksicileri çevredekiler ayırmakta güçlükçekti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Laleli'de iki taksici arasında sıra tartışması çıktı. Taksicileri meslektaşları sakinleştirerek araçlarına bindirdiler. Bir süre ilerledikten sonra durakta duran taksicilerden biri tartıştığı diğer taksicinin kapısını açarak saldırmaya başladı. Diğer taksicinin de araçtan inmesi ile bir anda kavga büyüdü. Yere düşen taksiciler kavga etmeye devam etti. Çevredekiler kavga eden ikiliyi güçlükle ayırdı.