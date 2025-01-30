Lüleburgaz'da yangın! Vatandaşlar itfaiye merdivenleriyle kurtarıldı | Video
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, panik yaşayan bazı vatandaşlar, itfaiye merdivenleriyle yere indirildi.
Duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen apartman sakinlerini merdiven aracılığıyla tahliye etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol alındı.
Yangın apartmanda bulunan bazı dairelerde maddi hasara yol açarken, çıkış sebebinin belirlenmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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