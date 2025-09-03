Malatya'da alt geçitte zincirleme kaza: 2 yaralı | Video
Malatya'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
Malatya'da alt geçitte zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 03.09.2025 | 09:13
01:07
02:50
Kastamonu'daki orman yangınına müdahale havadan görüntülendi | Video 03.09.2025 | 08:33
00:14
İBB yürüyen bantları söktü: Vatandaşlar isyan etti! 03.09.2025 | 07:35
00:06
00:48
09:02
Aşırı meyveden rahatsızlanan 200 kiloluk ayıya tomografi çekildi | Video 02.09.2025 | 15:51
01:47
00:14
01:58
00:56
03:45
01:12
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 02.09.2025 | 13:59
01:34
Kadıköy'de seyir halindeyken panelvan tipi araç alev topuna döndü | Video 02.09.2025 | 12:40
01:30
01:34
04:37
00:10
Kastamonu ve Karabük’teki yangınlara havadan müdahaleler sürüyor | Video 02.09.2025 | 10:50
03:37
Karabük'teki orman yangınında geriye acı manzara kaldı | Video 02.09.2025 | 10:09
01:27
Alevlerin içinde kurtardığı kediye adeta can suyu verdi | Video 02.09.2025 | 09:36