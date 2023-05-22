Video Yaşam Malatya’da depremde 200 milyon TL değerindeki 245 araç hurdaya döndü | Video
Malatya’da depremde 200 milyon TL değerindeki 245 araç hurdaya döndü | Video

Malatya’da depremde 200 milyon TL değerindeki 245 araç hurdaya döndü | Video

22.05.2023 | 10:32

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya’da 245 araç enkaz altında kalarak hurdaya döndü. Piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan araçların sahiplerine teslim işlemleri ise sürüyor.

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6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya'da bin 200'ün üzerinde kişi hayatını kaybederken binlerce yapıda hasar gördü. Kent merkeziyle birlikte Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde büyük yıkıma neden olan depremlerde çok sayıda araçta enkaz altında kalarak hurdaya döndü. Kent genelinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gözetiminde enkaz altında çıkarılarak Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde ki bir oto parkta muhafaza altına alınan 245 araçtan 153'ü sahiplerine teslim edilirken, geriye kalan 92 araç ise sahiplerine teslim edileceği günü bekliyor.

"FİYATLARI 500 BİN İLA 3 MİLYON ARALIĞINDA"
Piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olarak değerlendirilen araçların milli servet olduğunu belirten oto bakım servis işletmecisi Oğuzhan Gümüş, " 6 Şubat depremlerinden sonra bir çok müşterimiz ile vatandaşlarımızın araçları enkaz altında kaldı. Müşterilerimize ait enkaz altında kalan bazı araçların ekspertiz işlemleri için bugün buraya geldik. Bir çok aracın ekspertiz işlemleri yapılamayacak kadar kötü olduğunu gördük. Depremlerde kayıp ettiğimiz vatandaşlarımıza üzülürken, bunun yanı sıra da mal kayıplarına neden olan depremlerin çoğu vatandaşımızı ve müşterilerimizi zor durumda bıraktığını gördük. Devletimiz sağ olsun yine yanımızdaydı depremlerde etkilenen vatandaşlarımızın zararlarını karşılamaya çalıştı. Çalışmalar hala devam ediyor inşallah bir daha böyle bir felaketle karşı karşıya kalmayız" diye konuştu

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