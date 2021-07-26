Malatya'da 'kalıcı liste' sevinci! Arslantepe Höyüğü UNESCO listesinde! | Video
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Malatya'da 'kalıcı liste' sevinci yaşanıyor. Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nden 'kalıcı liste'ye girdi. Milletvekili Çalık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu cep telefonuyla arayıp emeklerinden dolayı teşekkür etti. İşte ayrıntılar...