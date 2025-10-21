Video Yaşam Malatya'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi | Video
Malatya'da polisin

Malatya'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi | Video

21.10.2025 | 15:09

Malatya'da polisin "dur" ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu kaza yaptı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 13.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzeri Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede uygulama yapan polis ekipleri seyir halinde bulunan 44 AFC 824 plakalı Fiat Tofaş marka araca "dur" ihtarında bulundu. Sürücü U.Y. (19), polisin ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu araç Fahri Kayahan ile Danişment Gazi Caddesi kesişiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki bir araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araçta yapılan aramada 41 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Malatya’da polisin dur ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:48
Malatya'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi | Video 21.10.2025 | 15:09
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında karar! 2 caniye en üst sınırdan 24 yıl ceza | Video 03:10
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında karar! 2 caniye en üst sınırdan 24 yıl ceza | Video 21.10.2025 | 14:33
Güllü’nün son klibinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:23
Güllü'nün son klibinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.10.2025 | 14:26
Hırsızlardan şüphelendi, gerçeği güvenlik kamerasıyla öğrendi | Video 01:56
Hırsızlardan şüphelendi, gerçeği güvenlik kamerasıyla öğrendi | Video 21.10.2025 | 14:15
Evinde cesedi bulunan kişiyi de cezaevi firarisi öldürmüş; asıl hedefi ’takıntılı’ olduğu kadınmış | Video 05:29
Evinde cesedi bulunan kişiyi de cezaevi firarisi öldürmüş; asıl hedefi 'takıntılı' olduğu kadınmış | Video 21.10.2025 | 14:15
Ümraniye’de trafik tartışmasında aracın camını yumruklayıp kırdı | Video 00:28
Ümraniye'de trafik tartışmasında aracın camını yumruklayıp kırdı | Video 21.10.2025 | 14:15
Mardin’de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video 00:32
Mardin’de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video 21.10.2025 | 14:08
Petrol istasyonunda marketi soymuşlardı, başka benzinlikte de pompacıyı soymuşlar | Video 00:29
Petrol istasyonunda marketi soymuşlardı, başka benzinlikte de pompacıyı soymuşlar | Video 21.10.2025 | 13:22
Uçağa valizleri yüklerken sempatik tavırlarıyla meşhur oldu | Video 02:39
Uçağa valizleri yüklerken sempatik tavırlarıyla meşhur oldu | Video 21.10.2025 | 13:21
Alev alan LPG’li otomobile ilk müdahaleyi polis ekibi yaptı | Video 01:09
Alev alan LPG’li otomobile ilk müdahaleyi polis ekibi yaptı | Video 21.10.2025 | 12:54
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a para aktaran 13 kişi yakalandı | Video 00:48
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a para aktaran 13 kişi yakalandı | Video 21.10.2025 | 12:19
Manavgat’ta motosiklet ’U’ dönüşü yapan otomobile böyle çarptı: 1 yaralı | Video 01:09
Manavgat’ta motosiklet 'U' dönüşü yapan otomobile böyle çarptı: 1 yaralı | Video 21.10.2025 | 10:35
SON DAKİKA: Sefaköy’de metrobüs kazası | Video 00:45
SON DAKİKA: Sefaköy'de metrobüs kazası | Video 21.10.2025 | 10:23
Otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 00:12
Otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 21.10.2025 | 09:49
50 ilde FETÖ operasyonu! 286 şüpheli yakalandı | Video 00:30
50 ilde FETÖ operasyonu! 286 şüpheli yakalandı | Video 21.10.2025 | 09:23
Otoyolda feci kaza: Genç tır şoförü, lastik değiştirirken başka tırın altında kaldı | Video 01:05
Otoyolda feci kaza: Genç tır şoförü, lastik değiştirirken başka tırın altında kaldı | Video 21.10.2025 | 09:23
50 ülke gezen Amerikalı çiftin son durağı Yüksekova oldu | Video 07:54
50 ülke gezen Amerikalı çiftin son durağı Yüksekova oldu | Video 21.10.2025 | 09:23
Tükürük yüzünden kavga çıktı, alkollü şahsı yakınları bile sakinleştiremedi | Video 02:31
Tükürük yüzünden kavga çıktı, alkollü şahsı yakınları bile sakinleştiremedi | Video 21.10.2025 | 09:23
Sivas’ta ikamet yangını, kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı | Video 02:27
Sivas’ta ikamet yangını, kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı | Video 21.10.2025 | 09:18
Şanlıurfa’da 9 milyon 600 bin TL değerinde 645 adet telefon ele geçirildi | Video 00:27
Şanlıurfa'da 9 milyon 600 bin TL değerinde 645 adet telefon ele geçirildi | Video 21.10.2025 | 09:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY