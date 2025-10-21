Malatya'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi | Video 21.10.2025 | 15:09 Malatya'da polisin "dur" ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu kaza yaptı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 13.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzeri Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, bölgede uygulama yapan polis ekipleri seyir halinde bulunan 44 AFC 824 plakalı Fiat Tofaş marka araca "dur" ihtarında bulundu. Sürücü U.Y. (19), polisin ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu araç Fahri Kayahan ile Danişment Gazi Caddesi kesişiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki bir araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araçta yapılan aramada 41 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.