Video Yaşam Maltepe'de zula adresine yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video
Maltepe'de zula adresine yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video

Maltepe'de zula adresine yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video

25.10.2025 | 14:32

Maltepe'de uyuşturucu ticaretine yönelik şahısların zula olarak kullandıkları adrese yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Maltepe'de "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesi, şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. İstihbari bilgiler ve saha araştırmaları neticesinde Zümrütevler Mahallesi'nde kahvehane olarak
faaliyet gösteren bir işletmede tespiti yapılan şüpheli şahıslarca narkotik madde ticareti yapıldığı belirlendi.

24 Ekim tarihinde adrese operasyon düzenlenirken, Y.E.A. (25) ve Y.Ö. (25) isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan kontrollerde 3 parça halinde 4,29 gram marihuana ve 33 bin 300 TL para ele geçirilirken; Y.Ö. isimli şüpheli şahsın TCK 188 suçundan firari şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada yine Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan ve elektrikçi olarak faaliyet yürüten bir işyerinin "Zula" adresi olarak kullanıldığı tespit edildi. İşletme adresine yapılan operasyonla C.Ö. (25) ve H.F.E. (25) isimli şüpheliler yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, 149 parça halinde toplamda 510 gram marihuana ele geçirildi. Y.Ö. isimli şahsın ikamet adresinde yapılan aramalarda ise; 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet pompalı tüfek ve 28 adet fişek ele geçirilirken, adreste bulunan ve şüpheli şahsın eniştesi olan L.B. (48) yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan Y.E.A., Y.Ö., C.Ö. ve H.F.E. isimli şahıslar "TCK 188" suçundan, L.B. isimli şüpheli şahıs ise "6136 SKM" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Maltepe’de zula adresine yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:25
Maltepe'de zula adresine yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video 25.10.2025 | 14:32
Bir kişinin öldüğü kazaya karışan otobüs sürücüsü gözaltına alındı | Video 01:53
Bir kişinin öldüğü kazaya karışan otobüs sürücüsü gözaltına alındı | Video 25.10.2025 | 14:32
Görevlinin yanı başındaki rahat hırsızlar pes dedirtti: Hırsızlık anı kamerada | Video 04:11
Görevlinin yanı başındaki rahat hırsızlar pes dedirtti: Hırsızlık anı kamerada | Video 25.10.2025 | 13:33
SON DAKİKA: İzmir-Foça’da sele kapılan Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni bulunmuştu! Dehşet anları oraya çıktı! | Video 01:28
SON DAKİKA: İzmir-Foça'da sele kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulunmuştu! Dehşet anları oraya çıktı! | Video 25.10.2025 | 12:34
Bursa’da bir otomobil tartıştığı sürücünün önünü kesmeye çalıştığı anlar kamerada | Video 00:21
Bursa’da bir otomobil tartıştığı sürücünün önünü kesmeye çalıştığı anlar kamerada | Video 25.10.2025 | 12:23
Maltepe’de istinat duvarının 3 aracın üzerine çöktüğü anlar kamerada | Video 03:41
Maltepe'de istinat duvarının 3 aracın üzerine çöktüğü anlar kamerada | Video 25.10.2025 | 12:05
İstanbul merkezli 3 ilde yeni nesli suç örgütüne yönelik operasyon: 105 adres arandı, 89 gözaltı | Video 03:36
İstanbul merkezli 3 ilde yeni nesli suç örgütüne yönelik operasyon: 105 adres arandı, 89 gözaltı | Video 25.10.2025 | 11:04
Bayrampaşa’da sağanak sonrası araçlar su içinde kaldı | Video 03:55
Bayrampaşa'da sağanak sonrası araçlar su içinde kaldı | Video 25.10.2025 | 10:39
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde gece saatlerinde yağmur etkili oldu | Video 01:35
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gece saatlerinde yağmur etkili oldu | Video 25.10.2025 | 10:32
Beylikdüzü’nde polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı | Video 00:20
Beylikdüzü’nde polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı | Video 25.10.2025 | 10:29
Foça’da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu | Video 00:47
Foça'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu | Video 25.10.2025 | 10:14
Hatay’da yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan 71 yaşındaki adam hayatını kaybetti | Video 00:25
Hatay'da yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan 71 yaşındaki adam hayatını kaybetti | Video 25.10.2025 | 10:03
Bartın’da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı | Video 01:55
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı | Video 25.10.2025 | 10:05
Gaziantep’te polisten ’Huzur-27’ uygulaması: 14 şahıs yakalandı | Video 00:58
Gaziantep'te polisten 'Huzur-27' uygulaması: 14 şahıs yakalandı | Video 25.10.2025 | 10:04
Kadıköy’de İETT otobüsü kaza yaptı: Şoför alkollü çıktı 01:39
Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı: Şoför alkollü çıktı 25.10.2025 | 09:52
Vatan Caddesi’nde oluşan çukur böyle görüntülendi 02:20
Vatan Caddesi’nde oluşan çukur böyle görüntülendi 25.10.2025 | 09:47
SON DAKİKA | İzmir’de 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni canlı yayında bulundu! 12:10
SON DAKİKA | İzmir'de 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni canlı yayında bulundu! 25.10.2025 | 09:47
Esra Erol 18 yaşındaki genç kızı istismarcının elinden kurtardı! 01:06
Esra Erol 18 yaşındaki genç kızı istismarcının elinden kurtardı! 24.10.2025 | 21:55
Elazığ’da iki grup arasında kavga kamerada: Masa ve sandalyeler havada uçuştu | Video 01:44
Elazığ’da iki grup arasında kavga kamerada: Masa ve sandalyeler havada uçuştu | Video 24.10.2025 | 16:56
Lodos nedeniyle düşen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldular | Video 00:22
Lodos nedeniyle düşen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldular | Video 24.10.2025 | 16:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY