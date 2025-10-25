Maltepe'de zula adresine yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video 25.10.2025 | 14:32 Maltepe'de uyuşturucu ticaretine yönelik şahısların zula olarak kullandıkları adrese yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler adli makamlara sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Maltepe'de "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesi, şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. İstihbari bilgiler ve saha araştırmaları neticesinde Zümrütevler Mahallesi'nde kahvehane olarakfaaliyet gösteren bir işletmede tespiti yapılan şüpheli şahıslarca narkotik madde ticareti yapıldığı belirlendi.24 Ekim tarihinde adrese operasyon düzenlenirken, Y.E.A. (25) ve Y.Ö. (25) isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan kontrollerde 3 parça halinde 4,29 gram marihuana ve 33 bin 300 TL para ele geçirilirken; Y.Ö. isimli şüpheli şahsın TCK 188 suçundan firari şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada yine Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan ve elektrikçi olarak faaliyet yürüten bir işyerinin "Zula" adresi olarak kullanıldığı tespit edildi. İşletme adresine yapılan operasyonla C.Ö. (25) ve H.F.E. (25) isimli şüpheliler yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, 149 parça halinde toplamda 510 gram marihuana ele geçirildi. Y.Ö. isimli şahsın ikamet adresinde yapılan aramalarda ise; 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet pompalı tüfek ve 28 adet fişek ele geçirilirken, adreste bulunan ve şüpheli şahsın eniştesi olan L.B. (48) yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan Y.E.A., Y.Ö., C.Ö. ve H.F.E. isimli şahıslar "TCK 188" suçundan, L.B. isimli şüpheli şahıs ise "6136 SKM" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.