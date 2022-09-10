Manavgat yangınının yaralar sarıldı! Afetzedeler SABAH'a konuştu: "Devlet bizi yalnız bırakmadı" | Video

Geçtiğimiz Temmuz ayında Antalya'da başlayan ve pek çok kente yayılan yangınlar, tüm ülkenin yüreğini yaktı. Yaklaşık 60 bin hektarlık alanın yandığı Manavgat, yaşanmış en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçti. Felaket sonrası devlet seferber oldu, vatandaşların yaraları sarıldı. SABAH, yeniden hayata dönen Manavgat'ı yerinde görüntüledi.