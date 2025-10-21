Manavgat’ta motosiklet 'U' dönüşü yapan otomobile böyle çarptı: 1 yaralı | Video
21.10.2025 | 10:35
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, otel önünde 'U' dönüşü yapan otomobile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.
