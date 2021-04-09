Video Yaşam Manisa'da feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı

Manisa'da feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı

Manisa'da feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
09.04.2021 | 08:42

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Manisa'nın Turgutlu İlçesinde, iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İzmir- Ankara karayolu üzerindeAvşar Mahallesi girişinde meydana geldi. Salihli?den Turgutlu yönüne seyir halinde olan, Nazmi Akşit (25) yönetimindeki 35 AGT 503 plakalı otomobil, aynı yöne giden Yusuf Şen (35) yönetimindeki 45 ADT 994 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulup takla atan otomobiller demir yığını haline dönüştü. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Takla atarak hurdaya dönen Şen?in kullandığı otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaralılara yaptığı ilk müdahalesinin ardından yaralanan iki araç sürücüsü ile Orhan Eyüpoğlu (32), Mehmet Metin Danış (38), Ayşe Çakır (24) Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Mehmet Aykaç (32) ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Metin Danış ve Yusuf Şen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ve polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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