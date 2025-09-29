Video Yaşam Manisa'da feci kazada otomobil ikiye bölündü: 5 ölü, 6 yaralı | Video
29.09.2025 | 08:59

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara D300 Karayolu Caferbey Mahallesi yakınlarında karşı şeride geçen otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonette bulunan 6 kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
