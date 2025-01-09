Video Yaşam Mardin'de 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Mardin'de 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Mardin'de 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

09.01.2025 | 13:26

Mardin’in Artuklu ilçesinde kıraathanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Barış Allak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir kıraathanede iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada F.B. (18) ve Barış Allak (20) yaralanmıştı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan başına kurşun isabet eden Barış Allak, sevk edildiği Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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