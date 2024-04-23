6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Mardin'de 23 Nisan çoşkuyla kutlandı | Video
Mardin'de 23 Nisan çoşkuyla kutlandı | Video

Mardin'de 23 Nisan çoşkuyla kutlandı | Video

23.04.2024 | 12:50

Mardin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Noter Cevdet Altun İlkokulunda düzenlenen törenlerle kutlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mardin'de öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen törenlerle kutlandı. Mardin Valiliğinde Atatürk büstüne İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir tarafından çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar Noter Cevdet Altun İlkokulunda düzenlenen program ile devam etti.
Etkinliğe Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Ak Parti İl Başkanı Vahap Alma, MHP İl Başkanı Ferhan Coşkun, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Almak ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda, öğrencilerin gösterileri ile süren etkinlikte, 23 Nisan şiirleri ve yöresel halk oyunları gösterisi büyük alkış aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bekçi ile boksör arasında ’ağızlıksız pitbull’ kavgası: O anlar kamerada | Video 13:14
Bekçi ile boksör arasında 'ağızlıksız pitbull' kavgası: O anlar kamerada | Video 23.04.2024 | 12:58
Yasadışı silah ticareti soruşturmasında 21 şüpheli tutuklandı | Video 07:13
Yasadışı silah ticareti soruşturmasında 21 şüpheli tutuklandı | Video 23.04.2024 | 12:54
Kanala düşen ineği, suya atlayıp kurtardı | Video 01:33
Kanala düşen ineği, suya atlayıp kurtardı | Video 23.04.2024 | 12:54
Mardin’de 23 Nisan çoşkuyla kutlandı | Video 02:24
Mardin'de 23 Nisan çoşkuyla kutlandı | Video 23.04.2024 | 12:50
Iğdır’da 23 Nisan coşku ile kutlandı | Video 01:51
Iğdır’da 23 Nisan coşku ile kutlandı | Video 23.04.2024 | 12:50
Trafikte kurşun yağdırdı! 27 yıl hapis cezası olan şahıs böyle yakalandı | Video 00:59
Trafikte kurşun yağdırdı! 27 yıl hapis cezası olan şahıs böyle yakalandı | Video 23.04.2024 | 11:57
Elazığ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri | Video 01:57
Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri | Video 23.04.2024 | 11:56
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını doyasıya kutladılar | Video 04:14
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını doyasıya kutladılar | Video 23.04.2024 | 11:41
Motosiklet hırsızından ilginç savunma: Bir tanıdığımın avukat masraflarını karşılamak için çaldım | Video 01:50
Motosiklet hırsızından ilginç savunma: "Bir tanıdığımın avukat masraflarını karşılamak için çaldım" | Video 23.04.2024 | 11:35
Antalya’da 23 Nisan kutlama programları başladı | Video 02:18
Antalya'da 23 Nisan kutlama programları başladı | Video 23.04.2024 | 11:28
Minik öğrencilerin gösterisi beğeni topladı | Video 04:41
Minik öğrencilerin gösterisi beğeni topladı | Video 23.04.2024 | 11:25
Lastiği patlayan kamyon faciaya neden oluyordu | Video 03:10
Lastiği patlayan kamyon faciaya neden oluyordu | Video 23.04.2024 | 11:13
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Nisan 2024 Salı atv izle! | Video 05:46
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Nisan 2024 Salı atv izle! | Video 23.04.2024 | 10:54
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 01:24
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 23.04.2024 | 10:22
Organize suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama | Video 01:55
Organize suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama | Video 23.04.2024 | 09:35
Güvenlik kamerası görüntülerini polise neden verdin deyip, yöneticiyi 9 yerinden bıçakladı | Video 03:15
"Güvenlik kamerası görüntülerini polise neden verdin" deyip, yöneticiyi 9 yerinden bıçakladı | Video 23.04.2024 | 09:29
Park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı: O anlar kamerada | Video 00:55
Park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı: O anlar kamerada | Video 23.04.2024 | 09:27
23 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı | Video 03:27
23 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı | Video 23.04.2024 | 09:02
Bakırköy’de 15 katlı binada korkutan yangın | Video 04:12
Bakırköy’de 15 katlı binada korkutan yangın | Video 23.04.2024 | 08:16
Kastamonu’da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi | Video 00:59
Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi | Video 23.04.2024 | 08:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA