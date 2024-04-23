Mardin'de 23 Nisan çoşkuyla kutlandı | Video
Mardin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Noter Cevdet Altun İlkokulunda düzenlenen törenlerle kutlandı.
Etkinliğe Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Ak Parti İl Başkanı Vahap Alma, MHP İl Başkanı Ferhan Coşkun, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Almak ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda, öğrencilerin gösterileri ile süren etkinlikte, 23 Nisan şiirleri ve yöresel halk oyunları gösterisi büyük alkış aldı.
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