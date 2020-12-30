Mardin'de 3 yaşındaki Mert'in polis üniforması hayali gerçek oldu | Video
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Mert'in polislere ve üniformaya hayranlığını duyan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, evinde ziyaret ettikleri Mert'e üniforma ve oyuncak polis arabası hediye etti.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Mert'in polisliğe olan ilgisi ve üniforma hayalinin annesi tarafından CİMER üzerinden bildirilmesi üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri üniforma, oyuncak polis arabası ve pasta alarak Mert'i ziyaret etti. Polisleri karşısında gören Mert'in mutluluğu gözlerinden okunurken, üzerinde 'Nusaybin İlçe Emniyet Müdürü Mert ve polis arkadaşları' yazılı pasta da kesildi. Zırhlı araçlara olan ilgisini gören polisler, Mert'i bir süre aracın sürücü koltuğunda oturttu.