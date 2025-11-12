Video Yaşam Markette "şeker dökme" uyarısı satırlı kavgayla bitti | Video
Markette "şeker dökme" uyarısı satırlı kavgayla bitti | Video

12.11.2025 | 08:44

Kocaeli'de şeker döken çocuğu uyardığı iddia edilen market kasiyeri, çocuğun babası ve yanındaki iki kişinin saldırısına uğradı. Kavgayı ayırmak için "korkutma amacıyla" eline satır aldığını belirten başka bir çalışan da darbedildi.

Olay, 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.40 sıralarında bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin karşısında esnaflık yapan bir kişinin çocukları şeker almak için markete geldi. Şekeri yere döken çocuğun, kasiyer tarafından, "Yapma, biz temizliyoruz" şeklinde uyarıldığı, uyarıya sinirlenen 10 yaşındaki çocuğun, kasiyere küfrederek marketten uzaklaştığı öne sürüldü.

BABA VE İKİ KİŞİ, MARKET ÇALIŞANLARINA SALDIRDI
Kısa süre sonra çocuğun babası ve beraberindeki iki kişi markete gelerek, kasiyeri darbetmeye başladı. Bu sırada elindeki satırla şahısların yanına gelen aynı marketin başka bir çalışanı da darbedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Darbedilen iki personel, darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi oldu.

Öte yandan, personelin ifadesinde, "korkutmak amacıyla" satırla geldiğini, herhangi bir saldırı eyleminde bulunmadığını söylediği öğrenildi.
Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

Markette şeker dökme uyarısı satırlı kavgayla bitti | Video
