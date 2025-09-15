Video Yaşam Marketteki kağıt havluları tutuşturan 10 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı | Video
15.09.2025 | 13:26

Bursa’da zincir market şubesinde raftaki etiketi kopartıp yakarak kağıt havluları tutuşturan M.R.K. (10) isimli erkek çocuk devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi.

Olay, 12 Eylül saat 14.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Markete giren çocuk, peçetelerden oluşan ürünlerin arkasındaki raftan etiket koparıp, elindeki çakmakla yaktı. Daha sonra yanan etiketi kağıt havluların bulunduğu bölüme bırakan çocuk, koşarak marketten çıktı. Havlular kısa sürede alev aldı. Durumu fark eden çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında bazı ürünler zarar gördü. Çocuğun markete girip yangın çıkardığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden kimliği tespit edilen M.R.K., aynı gün Cumhuriyet Mahallesi'nde bulundu.

OTLUK ALANDA DA YANGIN ÇIKARMIŞ
Olaya ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Daha önce Bağlarbaşı Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangınla ilgili işlem gördüğü öğrenilen M.R.K., devlet korumasına alınarak, yurda yerleştirildi. Psikolojik destek verilen çocuğun ailesi hakkında da işlem başlatıldı.

