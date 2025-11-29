Video Yaşam Marmaris'te fırtına ve sağanak yağış: 3 tekne karaya vurdu | Video
Marmaris'te fırtına ve sağanak yağış: 3 tekne karaya vurdu | Video

Marmaris'te fırtına ve sağanak yağış: 3 tekne karaya vurdu | Video

29.11.2025 | 11:35

Marmaris’te etkili olan şiddetli fırtına üç yelkenliyi karaya sürüklerken, teknesi kıyıya vuran Rus vatandaşının kendi çabasıyla karaya çıkmayı başardığı öğrenildi. Etkili olan sağanak yağış ve devrilen ağaçlar nedeniyle ekipler teyakkuza geçti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak yağmur, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kemeraltı Mahallesi Halk Plajı Sahili'nde bulunan üç yelkenli tekne, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kıyıya sürüklenerek karaya vurdu. Teknelerden birinde bulunduğu öğrenilen bir Rus vatandaşının, teknenin karaya oturmasının ardından kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardığı bildirildi. Yağışla birlikte ilçenin farklı noktalarında da ağaçların yollara devrildiği ve ulaşımda aksamalar yaşandığı kaydedildi. Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde AFAD ve belediye ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü, riskli bölgelerde ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtildi. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının bir süre daha devam edeceğini ifade ederek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aydın’da feci kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:16
Aydın’da feci kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı | Video 29.11.2025 | 12:04
Marmaris’te fırtına ve sağanak yağış: 3 tekne karaya vurdu | Video 00:36
Marmaris'te fırtına ve sağanak yağış: 3 tekne karaya vurdu | Video 29.11.2025 | 11:35
Mersin’de kaza: Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı! 3 ölü, 3 yaralı | Video 01:03
Mersin'de kaza: Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı! 3 ölü, 3 yaralı | Video 29.11.2025 | 11:28
Ters şeritte son sürat ilerleyen kamyon kamerada | Video 00:17
Ters şeritte son sürat ilerleyen kamyon kamerada | Video 29.11.2025 | 10:30
Piyasa değeri 94 milyon lira olan 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı | Video 00:43
Piyasa değeri 94 milyon lira olan 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı | Video 29.11.2025 | 09:44
El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarını yıktı! O anlar kamerada | Video 00:33
El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarını yıktı! O anlar kamerada | Video 29.11.2025 | 09:44
Adana’da motosikletli şüphelilerden restorana silahlı saldırı: 1 ölü | Video 01:18
Adana'da motosikletli şüphelilerden restorana silahlı saldırı: 1 ölü | Video 29.11.2025 | 08:02
Siirt’te işçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı | Video 00:14
Siirt’te işçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı | Video 29.11.2025 | 07:59
Kahramanmaraş’ta skandal görüntü: Çiğköfteye deterjan kabıyla sos döktü! İş yeri kapatılıp kaldırıldı | Video 00:55
Kahramanmaraş'ta skandal görüntü: Çiğköfteye deterjan kabıyla sos döktü! İş yeri kapatılıp kaldırıldı | Video 28.11.2025 | 16:30
Pendik’te şoke eden ’belge’ kavgası! Muhtara tekme tokat böyle saldırdı | Video 04:49
Pendik'te şoke eden 'belge' kavgası! Muhtara tekme tokat böyle saldırdı | Video 28.11.2025 | 15:28
19 yıl önceki cinayette sır perdesi aralandı: Hikmet Akçay’ın katili, eski öğrencisi çıktı! | Video 04:54
19 yıl önceki cinayette sır perdesi aralandı: Hikmet Akçay'ın katili, eski öğrencisi çıktı! | Video 28.11.2025 | 15:09
Büyükçekmece’de boşanma davası sonrası bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 01:23
Büyükçekmece'de boşanma davası sonrası bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 28.11.2025 | 14:58
Sultangazi‘de düğün salonunda skandal! Kadınların giyinme odasında gizli kamera bulundu | Video 01:58
Sultangazi‘de düğün salonunda skandal! Kadınların giyinme odasında gizli kamera bulundu | Video 28.11.2025 | 14:14
Ev değil adeta uyuşturucu laboratuvarı! Polisten 3 ayrı operasyon, 10 gözaltı | Video 02:07
Ev değil adeta uyuşturucu laboratuvarı! Polisten 3 ayrı operasyon, 10 gözaltı | Video 28.11.2025 | 13:53
Çakmağı çakınca yüzü alevlerin arasında kaldı! O anlar kamerada | Video 00:14
Çakmağı çakınca yüzü alevlerin arasında kaldı! O anlar kamerada | Video 28.11.2025 | 11:33
Esenyurt’ta korku dolu anlar: Otele el bombası atıldı | Video 01:09
Esenyurt’ta korku dolu anlar: Otele el bombası atıldı | Video 28.11.2025 | 10:57
Kağıthane’de küfürleşme cinayeti kamerada: Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu | Video 03:18
Kağıthane’de küfürleşme cinayeti kamerada: Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu | Video 28.11.2025 | 10:48
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: ’Sizi görüyorum gelin bakayım buraya gelin’ | Video 00:47
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: 'Sizi görüyorum gelin bakayım buraya gelin' | Video 28.11.2025 | 10:22
Hatay’da piyasa değeri 4 milyon 372 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:42
Hatay'da piyasa değeri 4 milyon 372 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi | Video 28.11.2025 | 09:29
Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:01
Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.11.2025 | 08:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY