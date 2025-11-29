Marmaris'te fırtına ve sağanak yağış: 3 tekne karaya vurdu | Video
29.11.2025 | 11:35
Marmaris’te etkili olan şiddetli fırtına üç yelkenliyi karaya sürüklerken, teknesi kıyıya vuran Rus vatandaşının kendi çabasıyla karaya çıkmayı başardığı öğrenildi. Etkili olan sağanak yağış ve devrilen ağaçlar nedeniyle ekipler teyakkuza geçti.
