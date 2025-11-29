Marmaris'te fırtına ve sağanak yağış: 3 tekne karaya vurdu | Video 29.11.2025 | 11:35 Marmaris’te etkili olan şiddetli fırtına üç yelkenliyi karaya sürüklerken, teknesi kıyıya vuran Rus vatandaşının kendi çabasıyla karaya çıkmayı başardığı öğrenildi. Etkili olan sağanak yağış ve devrilen ağaçlar nedeniyle ekipler teyakkuza geçti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak yağmur, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kemeraltı Mahallesi Halk Plajı Sahili'nde bulunan üç yelkenli tekne, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kıyıya sürüklenerek karaya vurdu. Teknelerden birinde bulunduğu öğrenilen bir Rus vatandaşının, teknenin karaya oturmasının ardından kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardığı bildirildi. Yağışla birlikte ilçenin farklı noktalarında da ağaçların yollara devrildiği ve ulaşımda aksamalar yaşandığı kaydedildi. Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde AFAD ve belediye ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü, riskli bölgelerde ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtildi. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının bir süre daha devam edeceğini ifade ederek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.