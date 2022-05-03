Video Yaşam Masada kanlı infaz! Engin öldü, Gönül yaralı | Video
Masada kanlı infaz! Engin öldü, Gönül yaralı | Video

Masada kanlı infaz! Engin öldü, Gönül yaralı | Video

03.05.2022 | 13:36

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İstanbul Bağcılar'da kafede arkadaşlarıyla buluşan 25 yaşındaki Engin Salçan, motosikletle gelen kişilerce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Salçan'ı arkadaşlarının yanında vuran saldırganlar daha sonra motosikletleriyle kayıplara karıştı. Ağır yaralanan genç adam hayatını kaybederken, etrafa saçılan kurşunlardan biri de aynı masada bulunan 20 yaşındaki Gönül I.'ya isabet etti. Kolundan vurulanan Gönül I., saldırıyı hayati tehlike almadan atlatırken, konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyeti ise olayda silahı kullandığı öne sürülen Ramazan A.’yı  gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kafede 23 Nisan günü gece saat 00.30 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Engin Salçan, kafede buluştuğu arkadaşlarıyla bir masada oturup sohbet ediyordu. Bu esnada 2 motosiklet Salçan'ın bulunduğu kafenin önüne yanaştı. Motosikletli gruptan 3 kişi kafeye girdi, 2 sürücü ise motosikletlerin başında beklemeye başladı. Kafalarında kaskla Salçan'ın bulunduğu masaya yaklaşan saldırganlar, arkalarında sakladıkları silahları çıkartarak Engin Salçan'a doğru ateş açtı. Genç adam vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı, aynı masada bulunan Gönül I. ise kolundan vuruldu. Masanın etrafı bir anda kan gölüne dönerken, saldırganlar ise hazırda bekleyen motosikletlerine binerek olay yerinden uzaklaştı.

ENGİN ÖLDÜ GÖNÜL YARALI
Saldırının ardından hastaneye kaldırılan ağır yaralı Engin Salçan hayatını kaybetti. Kolundan vurulan kadının ise tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırı anına dair görüntülerde ortaya çıktı.

SİLAH KULLANAN YAKALANDI, TUTUKLANDI
Yaşanan saldırının ardından İstanbul Emniyeti kayıplara karışan şüphelilerin peşine düştü. Kısa süre sonra olayda silah kullandığı öne sürülen Ramazan A. gözaltına adı. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği iddia edilirken adliyeye çıkarılan Ramazan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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