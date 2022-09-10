Video Yaşam Masayı keserken elinden oluyordu! Eline saplanan testereyle hastaneye kaldırıldı | Video
Masayı keserken elinden oluyordu! Eline saplanan testereyle hastaneye kaldırıldı | Video

Masayı keserken elinden oluyordu! Eline saplanan testereyle hastaneye kaldırıldı | Video

10.09.2022 | 13:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Masayı keserken elinden oluyordu! Eline saplanan testereyle hastaneye kaldırıldı | Video 01:27
Masayı keserken elinden oluyordu! Eline saplanan testereyle hastaneye kaldırıldı | Video 10.09.2022 | 13:36
Kargo aracından 56 kilo 200 gram esrar çıktı | Video 01:05
Kargo aracından 56 kilo 200 gram esrar çıktı | Video 10.09.2022 | 13:26
SON DAKİKA: Avcılar’daki kaza öncesi metrobüs içinden görüntüler ortaya çıktı! Kötü oldum bana ambulans çağırın | Video 00:31
SON DAKİKA: Avcılar'daki kaza öncesi metrobüs içinden görüntüler ortaya çıktı! "Kötü oldum bana ambulans çağırın" | Video 10.09.2022 | 13:26
Yol verme kavgasına aileler karıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video 00:57
Yol verme kavgasına aileler karıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video 10.09.2022 | 11:50
Emeklinin maaşına göz diken şahıs tutuklandı | Video 00:29
Emeklinin maaşına göz diken şahıs tutuklandı | Video 10.09.2022 | 11:35
İstanbul’da terör operasyonu! PKK üyesi tutuklandı | Video 00:28
İstanbul'da terör operasyonu! PKK üyesi tutuklandı | Video 10.09.2022 | 11:33
600 bin liralık altın takımı denemek için taktı, silahı çekip kaçtı | Video 01:23
600 bin liralık altın takımı denemek için taktı, silahı çekip kaçtı | Video 10.09.2022 | 11:33
Otomobil koyun sürüsüne daldı: 20 koyun telef oldu | Video 00:29
Otomobil koyun sürüsüne daldı: 20 koyun telef oldu | Video 10.09.2022 | 11:32
Kenevir serasında suçüstü yakalandılar | Video 00:51
Kenevir serasında suçüstü yakalandılar | Video 10.09.2022 | 11:29
Hırsızlık şüphelileri ne buldularsa çaldılar... O anlar kamerada 01:30
Hırsızlık şüphelileri ne buldularsa çaldılar... O anlar kamerada 10.09.2022 | 10:04
Sörf tahtasından 4 kilo uyuşturucu çıktı | Video 01:10
Sörf tahtasından 4 kilo uyuşturucu çıktı | Video 10.09.2022 | 09:38
Elektrik direğine çarpan kamyonet hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:54
Elektrik direğine çarpan kamyonet hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 10.09.2022 | 09:05
Ünlü şarkıcı Pınar Aylin Milyoner’e konuk oldu! | Video 07:22
Ünlü şarkıcı Pınar Aylin Milyoner'e konuk oldu! | Video 09.09.2022 | 23:44
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran an! Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz evlilik teklifi! | Video 04:55
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran an! Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz evlilik teklifi! | Video 09.09.2022 | 22:25
Mersin’de 111 adrese uyuşturucu operasyonu: 60 gözaltı | Video 00:58
Mersin’de 111 adrese uyuşturucu operasyonu: 60 gözaltı | Video 09.09.2022 | 16:08
Muğla’da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Tüm ekipler seferber edildi | Video 01:10
Muğla’da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Tüm ekipler seferber edildi | Video 09.09.2022 | 16:04
Vicdansız çeteye operasyon… Kanser hastalarının ilaçlarını sattılar | Video 01:05
Vicdansız çeteye operasyon… Kanser hastalarının ilaçlarını sattılar | Video 09.09.2022 | 15:53
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu maddelerinin çetelesini tutmuşlar 00:30
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu maddelerinin çetelesini tutmuşlar 09.09.2022 | 15:40
DEAŞ’lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai adliyeye sevk edildi! Yeni detaylar ortaya çıktı | Video 00:26
DEAŞ’lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai adliyeye sevk edildi! Yeni detaylar ortaya çıktı | Video 09.09.2022 | 15:38
PKK’nın finans kaynağına darbe! 1 milyon kök kenevir ele geçirildi | Video 00:05
PKK’nın finans kaynağına darbe! 1 milyon kök kenevir ele geçirildi | Video 09.09.2022 | 15:36

Kocaeli’de spiral taşlama makinesi ile sunta masayı kesemeye çalışan vatandaşın eline makinenin testeresi saplandı. Vatandaş eline saplanan testere ile hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, İzmit İlçesi Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi üzerinde bulunan işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşında ki E.A isimli vatandaş spiral taşlama makinesi ile sunta masayı kesemeye çalıştığı esnada makinenin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan makinenin testere kısmı E.A'nın sol eline saplandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, vatandaşı makinenin testere kısmı eline saplı halde Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Olay anını anlatan Şaban Gülen, "Dükkana para bozdurmaya gittim, dışarı çıktım adam burada yatıyordu. Motorla dolabı kesiyordu. Sonrasında ambulans çağırdık, ambulans aldı gitti" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA