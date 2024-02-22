Video Yaşam Merdiven boşluğunda çıkan yangın korkuttu
Merdiven boşluğunda çıkan yangın korkuttu

Merdiven boşluğunda çıkan yangın korkuttu

22.02.2024 | 18:37

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Yeni Siteler Mahallesinde bir apartman merdiven boşluğunda çıkan yangın apartman sakinlerine korkulu dakikalar yaşattı.

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