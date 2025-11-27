Video Yaşam Mersin'de cinayet... Uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşini öldürdü!
Mersin'de cinayet... Uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşini öldürdü!

Mersin'de cinayet... Uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşini öldürdü!

27.11.2025 | 10:30

Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 çocuk annesi 42 yaşındaki kadın, ayrılma aşamasındaki ayrı yaşadığı kocası tarafından daha önce aldırdığı uzaklaştırma kararı nedeniyle tüfekle vurarak öldürdü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Caddesi No:135 önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah karşı meydana gelen olayda evin önüne giden şüpheli A.Ç., daha önce uzaklaştırma kararı aldıran boşanma aşamasındaki eşi 4 çocuk annesi Emine Ç.'yi (42), tüfekle peş peşe el ateş ederek vurdu. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan çocuklardan İ.Ç. ( 24), babasının aracıyla bölgeden uzaklaştığını görerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrasında cenaze hastane morguna kaldırıldı. Bu sırada şüpheli koca ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Şüphelinin olayda kullandığı silah ise bir site bahçesine bıraktığı aracında bulunarak el konuldu. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayeti, eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için işlediğini söylediği öğrenildi.


Öteyandan cinayet kurban giden Emine Ç.'nin 2 ay önce mahalleye taşındığı , aldırdığı uzaklaştırma kararının geçen ayın sonunda bittiği alınan bilgiler arasında yer aldı.


Komşulardan Birgül Çelik, peşe silah sesleri geldiğini vurulan kadının olay yerinde öldüğünü belirterek, ailenin mahalleye yakın zamanda taşındığını söyledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin’de cinayet... Uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşini öldürdü! 01:58
Mersin'de cinayet... Uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşini öldürdü! 27.11.2025 | 10:30
Uludağ’da sucuk verdiği ayının saldırısına uğradı: O anlar kamerada 00:32
Uludağ’da sucuk verdiği ayının saldırısına uğradı: O anlar kamerada 27.11.2025 | 10:04
Hatay’da motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kaza kamerada 00:51
Hatay'da motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kaza kamerada 27.11.2025 | 09:36
Kafeye silahlı saldırıda 2 şüpheli tutuklandı: Olay anındaki panik kameralara yansıdı 01:00
Kafeye silahlı saldırıda 2 şüpheli tutuklandı: Olay anındaki panik kameralara yansıdı 27.11.2025 | 09:30
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı... 01:45
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı... 27.11.2025 | 09:24
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber’de duyurdu: Ara tatil kaldırılacak mı? 44:10
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'de duyurdu: Ara tatil kaldırılacak mı? 26.11.2025 | 22:26
Anne, baba ve kızlarının öldüğü sır vahşette yeni gelişme: Babanın son görüntüleri ortaya çıktı! 00:49
Anne, baba ve kızlarının öldüğü sır vahşette yeni gelişme: Babanın son görüntüleri ortaya çıktı! 26.11.2025 | 22:00
Sultangazi’de yanlış yola giren İETT otobüsü, trafiği tehlikeye attı | Video 00:49
Sultangazi'de yanlış yola giren İETT otobüsü, trafiği tehlikeye attı | Video 26.11.2025 | 16:30
Çanakkale’de doğalgaz patlaması: 1 yaralı | Video 00:13
Çanakkale’de doğalgaz patlaması: 1 yaralı | Video 26.11.2025 | 15:49
Ankara’da yangında mahsur kalan ev sahibi hayatını kaybetti | Video 04:57
Ankara'da yangında mahsur kalan ev sahibi hayatını kaybetti | Video 26.11.2025 | 15:46
Canan Karatay’ın eşi Ali Başak Karatay son yolculuğuna uğurlandı | Video 05:07
Canan Karatay'ın eşi Ali Başak Karatay son yolculuğuna uğurlandı | Video 26.11.2025 | 14:49
Büyükçekmece’de 3 kişiyi öldüren katil zanlısından şok ifadeler! Taksiciye: ’Yakında televizyonlarda olacağım’ demiş... | Video 02:38
Büyükçekmece'de 3 kişiyi öldüren katil zanlısından şok ifadeler! Taksiciye: 'Yakında televizyonlarda olacağım' demiş... | Video 26.11.2025 | 14:41
Kayınpeder tüfekle kıraathaneyi bastı! Eski damadını darp edip bıçakladı | Video 00:39
Kayınpeder tüfekle kıraathaneyi bastı! Eski damadını darp edip bıçakladı | Video 26.11.2025 | 14:34
Gümüşhane Üniversitesi’nden rehine operasyonu | Video 01:39
Gümüşhane Üniversitesi'nden rehine operasyonu | Video 26.11.2025 | 13:58
Hopa açıklarında denizde roket motoru bulunduğu iddiası | Video 00:45
Hopa açıklarında denizde roket motoru bulunduğu iddiası | Video 26.11.2025 | 13:58
Motosikletli sürücü ile yaya arasında nazik yol verme inatlaşması | Video 00:24
Motosikletli sürücü ile yaya arasında nazik yol verme inatlaşması | Video 26.11.2025 | 13:57
Antalya’da tarihi geçmiş 25 ton tavuk ele geçirildi, 2 işletme mühürlendi | Video 01:12
Antalya'da tarihi geçmiş 25 ton tavuk ele geçirildi, 2 işletme mühürlendi | Video 26.11.2025 | 13:16
Hector ve Mailo, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu | Video 06:44
Hector ve Mailo, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu | Video 26.11.2025 | 13:16
İzmir’de 15 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 7 tutuklama | Video 01:26
İzmir'de 15 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 7 tutuklama | Video 26.11.2025 | 12:51
Büyükçekmece’de 3 kişinin öldüğü cinayetlerin şüphelisi yakalandı | Video 01:28
Büyükçekmece'de 3 kişinin öldüğü cinayetlerin şüphelisi yakalandı | Video 26.11.2025 | 12:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY