Mersin'de dehşet! Doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurdu

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Mersin'in bir doktor tartıştığı meslektaşını pompalı tüfekle vurarak yaraladı.
Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesindeki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Hasan Çayır ile Dr. Ahmet Dikmen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Dr. Çayır meslektaşı Dr. Dikmen'e pompalı tüfekle ateş etti. Dr. Çayır olay yerinden kaçarken, yaralanan doktor sağlık görevlileri tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Dr. Çayır olay yerinden kaçarken, yaralanan doktor Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı doktor, meslektaşlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bu arada, doktorun kullandığı pompalı tüfek ise aracında ele geçirildi.