Mersin'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 28 yaralı | Video
Mersin'in Aydıncık ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
VALİ PEHLİVAN KAZAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI
Öte yandan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da olay yerine giderek kaza ile ilgili görevlilerden bilgi aldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, cenazelerin yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılacağı bildirildi.
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