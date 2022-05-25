Video Yaşam Mersin'de PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi yakalandı | Video
Mersin'de PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi yakalandı | Video

Mersin'de PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi yakalandı | Video

25.05.2022 | 12:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin’de PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi yakalandı | Video 00:45
Mersin'de PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi yakalandı | Video 25.05.2022 | 12:06
Genç kadın, gizlice fotoğrafını çeken şahsa önce tükürdü sonra meydan dayağı attı | Video 02:16
Genç kadın, gizlice fotoğrafını çeken şahsa önce tükürdü sonra meydan dayağı attı | Video 25.05.2022 | 12:03
Aksaray’da dehşet! Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürdü | Video 03:03
Aksaray'da dehşet! Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürdü | Video 25.05.2022 | 12:03
Sahte rapor çetesi operasyonunda 11 kişi tutuklandı | Video 00:55
Sahte rapor çetesi operasyonunda 11 kişi tutuklandı | Video 25.05.2022 | 12:05
İstanbul Havalimanı’nda kilolarca kokain yakalandı | Video 01:22
İstanbul Havalimanı’nda kilolarca kokain yakalandı | Video 25.05.2022 | 12:03
Balkondan girip taciz etmişti! Genç kadının yaşadığı dehşet anlarıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 05:06
Balkondan girip taciz etmişti! Genç kadının yaşadığı dehşet anlarıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 25.05.2022 | 10:02
İstanbul’da korkunç cinayet kamerada! 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak öldürüldü | Video 04:25
İstanbul’da korkunç cinayet kamerada! 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak öldürüldü | Video 25.05.2022 | 10:02
Beylikdüzü’nde kadın sürücü, cipine çarpan aracı hurdaya çevirdi | Video 01:10
Beylikdüzü'nde kadın sürücü, cipine çarpan aracı hurdaya çevirdi | Video 25.05.2022 | 10:02
Bursa’da dehşet! Tartıştığı kadını öldürdü ardından intihar etti | Video 02:12
Bursa’da dehşet! Tartıştığı kadını öldürdü ardından intihar etti | Video 25.05.2022 | 08:42
Van’da göçmen kaçakçısı 7 organizatör yakalandı | Video 01:19
Van’da göçmen kaçakçısı 7 organizatör yakalandı | Video 25.05.2022 | 08:42
Maden ocağındaki göçükten dram çıktı | Video 02:33
Maden ocağındaki göçükten dram çıktı | Video 25.05.2022 | 08:42
Polisin geldiğini gören torbacı, uyuşturucu dolu poşeti camdan attı | Video 02:17
Polisin geldiğini gören torbacı, uyuşturucu dolu poşeti camdan attı | Video 25.05.2022 | 08:42
Çin’de patlama, çok sayıda ev ve işyeri çöktü | Video 00:37
Çin’de patlama, çok sayıda ev ve işyeri çöktü | Video 24.05.2022 | 20:35
Freni boşalan kamyonun faciaya neden olduğu anların görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:07
Freni boşalan kamyonun faciaya neden olduğu anların görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.05.2022 | 20:02
Cinayet davası sonrası silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:15
Cinayet davası sonrası silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.05.2022 | 19:51
Sultanbeyli’de mobilya fabrikasında yangın | Video 00:18
Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında yangın | Video 24.05.2022 | 19:40
Kocaeli’de midye avcıları suçüstü yakalandı | Video 00:23
Kocaeli'de midye avcıları suçüstü yakalandı | Video 24.05.2022 | 16:21
Belediye kendini ifşa etti: Biz bunu seçim zamanında çok kullandık | Video 01:52
Belediye kendini ifşa etti: "Biz bunu seçim zamanında çok kullandık" | Video 24.05.2022 | 15:26
Diva lakaplı Bülent Ersoy’un, Babası Fikret Erkoç’un cenaze törenindeki sözleri sosyal medyada viral oldu! | Video 00:18
Diva lakaplı Bülent Ersoy'un, Babası Fikret Erkoç'un cenaze törenindeki sözleri sosyal medyada viral oldu! | Video 24.05.2022 | 16:12
Yola dökülen mazot kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı | Video 03:05
Yola dökülen mazot kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı | Video 24.05.2022 | 13:50

Mersin'de, vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirerek PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Mersin'de, vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirerek PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişisel şifreleri ele geçirerek PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişilerin e-devlet şifrelerini ele geçirerek, CİMER üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünü övücü, sahiplenici, yüceltici yazılar yazan ve Cumhurbaşkanına hakaret eden, ayrıca başkalarının adına iletişim bilgilerini kullanarak whatsapp programı üzerinden 'yaşasın PKK' isimli grup kurarak, numaralar eklemek suretiyle grup içerisinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen F.A. ve U.S.'ya yakalamak için operasyon düzenledi.

Ekipler yaptığı operasyonda, F.A. ve U.S. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini bildirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA