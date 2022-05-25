Mersin'de PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi yakalandı | Video

Mersin'de, vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirerek PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de, vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirerek PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişisel şifreleri ele geçirerek PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişilerin e-devlet şifrelerini ele geçirerek, CİMER üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünü övücü, sahiplenici, yüceltici yazılar yazan ve Cumhurbaşkanına hakaret eden, ayrıca başkalarının adına iletişim bilgilerini kullanarak whatsapp programı üzerinden 'yaşasın PKK' isimli grup kurarak, numaralar eklemek suretiyle grup içerisinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen F.A. ve U.S.'ya yakalamak için operasyon düzenledi.

Ekipler yaptığı operasyonda, F.A. ve U.S. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini bildirildi.