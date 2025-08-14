Video Yaşam Mersin'deki orman yangınında ekiplerin zor anları kameraya yansıdı | Video
14.08.2025 | 09:38

Mersin'in Silifke ilçesi kırsalında dün öğle saatlerinde çıkan halen devam eden orman yangınında ekiplerin gece yaşadığı zor anlar kameralara da yansıdı. Cep telefonu kameralarında yansıyan görüntülerde ekiplerin alevler arasında geçmeleri dikkat çekti. Bitkin düşen orman işçileri ise yolda uyudu.

Alınan bilgiye göre, dün saat 12.45 sıralarında ilçeye bağlı Çaltı (Çamlıca), Baslandız ve Kırtıl Mahalleleri arasında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıkan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan gün boyu müdahale ederek yangını kontrol etmek için yoğun çaba sarf etti. Yöre sakinlerinin de traktörleriyle destek verdiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar gece de devam ederken Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahalleleri tahliye edildi.Gece boyunca 46'sı arazöz 122 aracın destek verdiği yangını söndürmek için çalışmalar sabaha kadar sürdü. Bazı noktalarda rüzgarın etkisi ile alevler yayılarak farklı yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Akdere Mahallesi'nde bulunan bir çimento fabrikasına kadar ulaşan yangında Kırtıl Mahallesi'ndeki bazı yapıların da zarar gördüğü bildirildi.

Gün ağırmasıyla birlikte de hem havadan hem de karadan ekiplerin müdahalesi yoğun olarak sürerken gece yaşanan tehlikeli anların da görüntülerü ortaya çıktı.Gece boyunca yangınla mücadele ederek yangının daha fazla yayılmasını önleyen ekiplerden bazılar alevler arasından geçmek zorunda kaldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan gece yorgun düşen bazı orman ekipleri ise yolda yatarak dinlendi. O anın fotoğrafı dikkat çekti.

