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Mesut Gezer polislere böyle veda etti:

Mesut Gezer polislere böyle veda etti: "Devletimiz payidar, milletimiz bahtiyar olsun" | Video

05.08.2023 | 16:39

Uşak Polisi’nin geçtiğimiz Mart ayında gözyaşlarıyla Manisa’ya uğurladığı ve son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) emrine atanan Manisa İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Manisa Polisi’ne telsizden anons geçerek duygu dolu sözlerle veda etti.

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Birlikte mesai yaptığı polisler tarafından çok sevilen ve saygı duyulan Mesut Gezer "Tüm fedakar, yiğit polislerime ve tüm kardeşlerime sesleniyorum. Sizleri çok seviyorum. Bundan sonraki hayatınızda; sizlere ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Cefakar ailelerinize ve evlatlarınıza selam ve saygılarımı arz ediyorum. Sizleri o güzel gözlerinizden, o temiz yüreklerinizden öpüyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Devletimiz payidar, milletimiz bahtiyar olsun. Yaşasın Türk Polisi" dedi.

3.5 yılı aşkın bir süre Uşak İl Emniyet Müdürlüğü yapan, geçtiğimiz Mart ayında Manisa İl Emniyet Müdürü olarak atanan ve son olarak geçtiğimiz hafta Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) emrine atanan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne polis telsizinden anons geçerek duygu dolu cümlelerle veda etti. Birlikte mesai yaptığı polisler tarafından çok sevilen ve saygı duyulan ve Uşak'tan ayrıldığında Uşak Polisleri'nin gözyaşlarıyla Manisa'ya uğurladığı Mesut Gezer, polis telsizinden anons geçti. Emniyet Müdürü Mesut Gezer polislere hitap ederek "Merkez, 3310 konuşuyor. Tüm fedakar, yiğit polislerime ve tüm kardeşlerime sesleniyorum. Yaklaşık dört aydan bu yana birlikte çalıştığım sizlerden bugün itibarıyla ayrılıyorum.

Kavurucu sıcaklarda, sağanak yağmurlarda, herkesin izin yaptığı bayramlarda, hafta sonlarında sizleri vazife başında, köşe başlarında her gördüğümde sizleri mutlu edip, moral ve motivasyon verecek bir şeyler yapabilmeyi çok istedim. Sizleri çok seviyorum. Bundan sonraki hayatınızda; sizlere ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Cefakar ailelerinize ve evlatlarınıza selam ve saygılarımı arz ediyorum. Sizleri o güzel gözlerinizden, o temiz yüreklerinizden öpüyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Devletimiz payidar, milletimiz bahtiyar olsun. Yaşasın Türk Polisi" dedi. Polisler de telsizden "Sayın müdürümüz sağ olsunlar" diyerek yanıt verdikleri Mesut Gezer'i uğurladı.

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