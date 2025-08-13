Meteor yağmuru etkinliği, doldu taştı | Video 13.08.2025 | 09:13 Gökyüzünde meteor yağmurunun oluşmasını bekleyenler Aydınpınar şelalesinde bulundu. Alan dolup taşarken, gözler gökyüzüne çevrildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Her yıl ağustos ayında çıplak gözle görülebilen perseid meteor yağmuru Düzce'de de ilgi ile takip edildi. Düzce Belediyesi vatandaşların daha rahat gökyüzüne ulaşması için Aydınpınar Şelaleleri'nde meteor yağmuru izleme etkinliği gerçekleştirdi. Yüzlerce kişi etkinlik alanına gelirken, çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Bilim merkezinden de teleskoplar alana getirilerek gökyüzünde ki yıldızlar daha yakından izlenebildi. Alandaki vatandaşlarla buluşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, " Bu akşam Aydınpınar Şelalelerindeyiz. Bu gece gençlerimiz ve çocuklarımız ile birlikteyiz. Yaklaşık 100 kişi bekliyorduk. Bu akşam burada yaklaşık 800 kişi var. Burada akşam meteor yağmurlarını izleyeceğiz. Teleskoplarımız var çok net bir şekilde Ay'ı gözlemleyebiliyoruz. Çok net bir şekilde gök cisimlerini gözlemleyebiliyoruz. Bu akşam sabaha kadar buradayız. Burada Düzceli gençler meteor yağmurunu sabaha kadar izleyebilecekler. Düzce'de bilim merkezimiz var. Türkiye'de ki 12 bilim merkezinden bir tanesidir. Bilim merkezi tarafından koordine edilen bu etkinliği Düzceli gençlerimiz için çok faydalı buluyoruz" ifadelerini kullandı.Gece saatlerinde alanın tüm ışıkları kapatılırken, gökyüzünde ki meteor yağmuru ve Ay, daha rahat gözlemlendi.