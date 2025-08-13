Meteor yağmuru etkinliği, doldu taştı | Video
Gökyüzünde meteor yağmurunun oluşmasını bekleyenler Aydınpınar şelalesinde bulundu. Alan dolup taşarken, gözler gökyüzüne çevrildi.
Gece saatlerinde alanın tüm ışıkları kapatılırken, gökyüzünde ki meteor yağmuru ve Ay, daha rahat gözlemlendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:47
Meteor yağmuru etkinliği, doldu taştı | Video 13.08.2025 | 09:13
00:47
00:33
Tozu dumana katan kamyon sürücüsüne ceza uygulandı | Video 13.08.2025 | 09:12
00:48
D-650’de korkunç kaza: SUV çarptı, üzerinden birçok araç geçti | Video 13.08.2025 | 08:42
01:01
01:54
Kadıköy’de İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı | Video 12.08.2025 | 15:33
00:36
Maltepe'de kaçak sigara operasyonu: 314 bin makaron ele geçirildi | Video 12.08.2025 | 15:01
01:23
Eyüpsultan’da çatı tadilatı sırasında yangın | Video 12.08.2025 | 14:49
00:09
Ankara'da hafriyat kamyonunun çarptığı 2 kişi öldü; kaza kamerada | Video 12.08.2025 | 13:46
01:25
00:33
Rüzgarın uçurduğu şemsiye tutmak isterken yaralandı | Video 12.08.2025 | 12:26
01:08
00:16
Motosiklet üzerinde tehlikeli harekete 59 bin TL ceza | Video 12.08.2025 | 12:26
04:11
01:04
Siverek’te 28 kilo skunk ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 12.08.2025 | 11:42
01:48
06:21
04:43
7 dakikada 350 bin liralık hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada | Video 12.08.2025 | 10:55
02:18
Kazada kopan parmağı gece karanlığında arayarak buldular | Video 12.08.2025 | 10:33
01:16
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu | Video 12.08.2025 | 10:33