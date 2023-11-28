Video Yaşam Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da lodos etkili oluyor | Video
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da lodos etkili oluyor | Video

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da lodos etkili oluyor | Video

28.11.2023 | 10:40

İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren Küçükçekmece ve Avcılar sahilinde lodos etkisini gösterdi.

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Marmara Bölgesi sabah saatlerinden itibaren lodosun etkisi altına girdi. İstanbul genelinde ise lodos, Küçükçekmece Menekşe Sahili ile Avcılar sahilinde etkili olmaya başladı. Lodos nedeniyle zaman zaman kıyılarda yüksek dalgalar oluştu.
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