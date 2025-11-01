Metroda tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video
01.11.2025 | 11:05
Bursa'da metro istasyonunda güvenlik görevlisi ile bir şüpheli arasında çıkan kavgada dubalar, yumruklar havada uçuştu. O anlar kameraya yansıdı. Bazı vatandaşlar kavgayı ayırmak için seferber olurken, bazıları ise olan bitenleri boks maçı izler gibi spikerlik yapıp kayda aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
Metroda tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 01.11.2025 | 11:05
00:39
31 ildeki FETÖ operasyonlarında 50 şüpheli tutuklandı | Video 01.11.2025 | 10:45
01:39
Adana'daki DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama | Video 01.11.2025 | 10:08
02:56
00:48
‘Hayvan otlatma’ kavgası kanlı bitti: Komşusunu öldürüp intihar etti | Video 01.11.2025 | 09:35
03:24
5 aracın üzerine devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 01.11.2025 | 09:21
02:04
İETT'de ölümle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 31.10.2025 | 16:57
01:12
Körfez'deki cinayetin altından "düğün" tartışması çıktı | Video 31.10.2025 | 16:05
00:58
01:36
Şanlıurfa’da kaza sonrası kavga kameraya böyle yansıdı | Video 31.10.2025 | 14:47
00:48
Kastamonu’da devrilen patpatın altında kalan sürücü yaralandı | Video 31.10.2025 | 13:13
00:32
Arnavutköy'de İETT otobüsünde bıçaklı saldırı: 3 yaralı | Video 31.10.2025 | 12:37
01:13
00:10
01:53
Eniştesine dehşeti yaşattı! Araçla çarpıp metrelerce böyle savurdu | Video 31.10.2025 | 10:46
01:53
Bursa’da tartıştığı zorla arabaya bindirmeye çalışıp yere düşürdü | Video 31.10.2025 | 10:37
02:28
Adana'da 10 dakika arayla 2 silahlı soygun yaptı: "Ben masumum" dedi | Video 31.10.2025 | 10:12
00:31
00:34
Siirt'te aile içi tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı | Video 31.10.2025 | 09:02
00:26
Öfkeli araç sürücüsü tırı yumrukladı! O anlar kamerada | Video 31.10.2025 | 08:51