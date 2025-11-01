Video Yaşam Metroda tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video
01.11.2025 | 11:05

Bursa'da metro istasyonunda güvenlik görevlisi ile bir şüpheli arasında çıkan kavgada dubalar, yumruklar havada uçuştu. O anlar kameraya yansıdı. Bazı vatandaşlar kavgayı ayırmak için seferber olurken, bazıları ise olan bitenleri boks maçı izler gibi spikerlik yapıp kayda aldı.

Olay, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Hacivat metro istasyonunda yaşandı. İddiaya göre istasyonda rahatsızlık verdiği öne sürülen genç ile kendisini uyarmaya gelen güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası güvenlik görevlisine engel olmaya çalışan şahıs coplu müdahaleye maruz kaldı. Güvenlik görevlisinin, kendisine vurmasıyla şüpheli yumruk atarak karşılık verdi. Vatandaşlar tarafları güçlükle ayırırken, genç güvenlik görevlisinden kaçarken yere düştü. İlginç anlar bölgedeki bazı vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

