Midibüs, bisikletliyi böyle ezdi | Video 27.10.2024 | 10:28 Hatay'da midibüsün çarptığı bisikletlinin aracın altında kalarak yaralandığı anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, İskenderun ilçesi Pac meydanında yaşandı. Seyir halinde olan Midibüs, cadde üzerinde ilerleyen bisikletli şahısla çarpıştı. Kazada bisikletli şahıs yaralandı. Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Midibüsün, bisikletli şahsa çarptığı ve şahsın aracın altında ezildiği anlarsa an be an kameraya yansıdı.