Video Yaşam Milas Yılan Adası’nda yangın ve patlama kamerada | Video
Milas Yılan Adası’nda yangın ve patlama kamerada | Video

Milas Yılan Adası’nda yangın ve patlama kamerada | Video

29.12.2023 | 06:04

Milas ilçesi Boğaziçi Mahallesi yakınlarında bulunan Yılan Adası'nda bir evde meydana gelen yangında prefabrik ev alev alev yandı. Kimsenin bulunmadığı bölgeden yükselen alevlere ve patlama sesine uyanan bazı vatandaşlar tekneyle yangın bölgesine gidip yardımcı olmaya çalıştı. Ancak alevlerin tamamen sardığı prefabrik ev kısa sürede küle döndü. Evde yalnız başına yaşadığı belirtilen ve denizden kovayla alevlerin üzerine su atarak yangını söndürmeye çalışan ev sahibinin çaresizliği kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre Yılan Adası'nda bulunan prefabrik bir ev gece saatlerinde yanmaya başladı. Bir anda evden yükselen alevler ve patlama seslerine uyanan vatandaşlar durumu 112'ye ihbar etti. Prefabrik evin büyük bir bölümünün plastik malzemeden olması nedeniyle ev kısa sürede tamamen yandı. Yangının evde ısınma amaçlı kullanılan odun sobasından kaynaklandığı öğrenilirken yangın çevredeki arazilere ve denizde bağlı olan kayık ve teknelere sıçramadan söndürüldü. 112 Acil Çağrı merkezi tarafından bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yoğun sis kazaya neden oldu: 16 yaralı | Video 00:32
Yoğun sis kazaya neden oldu: 16 yaralı | Video 29.12.2023 | 15:39
Husumetli ailelerin kavgası: 2 ölü, 3 yaralı | Video 02:35
Husumetli ailelerin kavgası: 2 ölü, 3 yaralı | Video 29.12.2023 | 16:26
Batman’da durdurulan bir tırda 172 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:43
Batman’da durdurulan bir tırda 172 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 29.12.2023 | 16:17
10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada sürücüler adliyeye sevk edildi | Video 06:27
10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada sürücüler adliyeye sevk edildi | Video 29.12.2023 | 15:39
İstanbul’un tarihi noktalarında görev yapan lüks polis araçları böyle görüntülendi | Video 05:17
İstanbul'un tarihi noktalarında görev yapan lüks polis araçları böyle görüntülendi | Video 29.12.2023 | 12:39
’Fergio House’ operasyonu: Müstehcen içerikli video paylaşan 19 kişi adliyeye sevk edildi 02:43
'Fergio House' operasyonu: Müstehcen içerikli video paylaşan 19 kişi adliyeye sevk edildi 29.12.2023 | 13:29
Küçükçekmece’de dükkandaki çantayı çalıp kaçan şahıs kamerada | Video 02:04
Küçükçekmece'de dükkandaki çantayı çalıp kaçan şahıs kamerada | Video 29.12.2023 | 13:22
Siirt’te PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 9 kişi yakalandı | Video 00:27
Siirt’te PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 9 kişi yakalandı | Video 29.12.2023 | 12:55
75 bin TL değerindeki motosikleti kendi malıymış gibi alıp götürdü | Video 01:19
75 bin TL değerindeki motosikleti kendi malıymış gibi alıp götürdü | Video 29.12.2023 | 12:39
Kars’ta JASAT hayvan hırsızlığı çetesini çökertti | Video 01:01
Kars’ta JASAT hayvan hırsızlığı çetesini çökertti | Video 29.12.2023 | 12:39
Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme! Eski eşi Bengül’e ev hapsi cezası verildi | Video 04:21
Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme! Eski eşi Bengül'e ev hapsi cezası verildi | Video 29.12.2023 | 12:24
Akrabasını göğsünden vurarak ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 01:47
Akrabasını göğsünden vurarak ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 29.12.2023 | 12:25
Müge Anlı’da bomba itiraf! Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu: Oğlumu pompalı tüfekle öldürdüm! | Video 04:18
Müge Anlı’da bomba itiraf! Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu: "Oğlumu pompalı tüfekle öldürdüm!" | Video 29.12.2023 | 12:24
Nevşehir’de 83 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı | Video 01:12
Nevşehir’de 83 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı | Video 29.12.2023 | 12:25
Munzur Dağları’nın güzelliklerinden ’yılkı atları’ böyle görüntülendi | Video 03:29
Munzur Dağları'nın güzelliklerinden 'yılkı atları' böyle görüntülendi | Video 29.12.2023 | 10:37
MasterChef Mehmet Yalçınkaya Türk mutfağıyla ilgili konuştu | Video 06:05
MasterChef Mehmet Yalçınkaya Türk mutfağıyla ilgili konuştu | Video 29.12.2023 | 10:37
Yüksekova yolunda heyelan: 3 yaralı | Video 01:28
Yüksekova yolunda heyelan: 3 yaralı | Video 29.12.2023 | 11:02
Bandırma JASAT’TAN filmleri aratmayan operasyon | Video 04:52
Bandırma JASAT’TAN filmleri aratmayan operasyon | Video 29.12.2023 | 10:36
Adana’da uzun namlulu silah ve tabanca yapımında kullanılan 6 bin 835 parça ele geçirildi | Video 00:29
Adana’da uzun namlulu silah ve tabanca yapımında kullanılan 6 bin 835 parça ele geçirildi | Video 29.12.2023 | 10:26
Tekirdağ merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 7 kişi tutuklandı | Video 02:43
Tekirdağ merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 7 kişi tutuklandı | Video 29.12.2023 | 09:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA