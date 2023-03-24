Motosiklet sürücüsü kendisine çarpan otomobilin üzerine düştü! O anlar kamerada | Video 24.03.2023 | 12:35 Niğde'de otomobilin motosikletle çarpışması MOBESE kameralarınca kaydedilirken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Motosiklet sürücüsü çarpıştığı otomobilin tavanına düştü, bir süre ilerledikten sonra duran otomobil sürücüsü ise çarptığı motosikletliyi otomobilinin üzerinde buldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, otomobil ve motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü otomobilin üstüne düşerek yaralandı. Motosiklet sürücüsünün araç üzerinde yattığı anlar MOBESE kamerasına yansıdı. Kaza İlhanlı Mahallesi Niğde Terminal İşletmesi önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Otomobil ve motosiklet kavşakta çarpıştıktan sonra motosiklet sürücüsü otomobilin tavanına düşerek bir süre o şekilde ilerledi. Durumu fark ederek otomobilinden inen sürücüsü ise çarptığı motosikletliyi arabasında görmesi kameralara yansıyor.