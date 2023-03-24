Motosiklet sürücüsü kendisine çarpan otomobilin üzerine düştü! O anlar kamerada | Video
Niğde'de otomobilin motosikletle çarpışması MOBESE kameralarınca kaydedilirken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Motosiklet sürücüsü çarpıştığı otomobilin tavanına düştü, bir süre ilerledikten sonra duran otomobil sürücüsü ise çarptığı motosikletliyi otomobilinin üzerinde buldu.
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