Video Yaşam Motosikletle geldi, sokak ortasında kurşun yağdırıp böyle kaçtı | Video
Motosikletle geldi, sokak ortasında kurşun yağdırıp böyle kaçtı | Video

Motosikletle geldi, sokak ortasında kurşun yağdırıp böyle kaçtı | Video

02.08.2023 | 14:42

İzmir'in Konak ilçesinde sokak ortasında gerçekleşen saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Vurulan kişinin daha önce İzmir'de cinayet işleyen ve şu an tutuklu olan şahsın dayısı olduğu ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay 31 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında 2. Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önündeki kaldırımda oturan Cengiz Tokay (42), yoldan motosikletle geçen E.D. ve M.A.V. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, motosikletten açılan 7 el ateş sonucu kanlar içerisinde yere yığılan Tokay, saldırıda ağır yaralandı. Durumun ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cengiz Tokay, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Tokay'ın 3 gündür yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA
Meydana gelen silahlı saldırı anı, sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Cengiz Tokay'ın evinin önünde oturduğu esnada, motosikletle olay yerine gelen E.D. ve M.A.V.'nin ateş ettiği ve uzaklaştığı anlar yer aldı. Ayrıca yine sokakta oturan yaşlı vatandaşların da tabancaların patlaması sonucu yaşadığı panik anları da kamera tarafından görüntülendi.

CİNAYETİN İNTİKAMI İDDİASI
Öte yandan silahlı saldırıya uğrayan Cengiz Tokay'ın, 22 Nisan günü yine aynı mahallede öldürülen Serdar Kaçar cinayetinin zanlısı H.A.'nın dayısı olduğu, motosikletle gelip Tokay'ı vuran şüphelilerin ise öldürülen Serdar Kaçar'ın yakınları olduğu öne sürüldü. Polis ekiplerinin silahlı saldırıyı gerçekleştiren E.D. ve M.A.V.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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