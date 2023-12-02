Video Yaşam Motosikletli 2 kişi yolda yürüyen vatandaşa silahla saldırdı: 1 yaralı | Video
Motosikletli 2 kişi yolda yürüyen vatandaşa silahla saldırdı: 1 yaralı | Video

Motosikletli 2 kişi yolda yürüyen vatandaşa silahla saldırdı: 1 yaralı | Video

02.12.2023 | 11:12

Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletli 2 kişi yolda yürüyen bir vatandaşa silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi ayağından yaralandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Abdulkadirpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi plakası belirlenemeyen motosikletle Kanarya Caddesinde yolda yürüyen vatandaşın ayağına kurşun yağdırdı. Saldırı sonrası şüpheliler geldikleri motosikletle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaparak Nusaybin Devlet Hastane'sine kaldırdı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
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