Müge Anlı SON BÖLÜM | 22 Şubat 2024 Perşembe Tamamı Kesintisiz izle! | Video 22.02.2024 | 11:24 atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Şubat 2024 Perşembe atv canlı yayınını tamamı kesintisiz izlemek için aşağıdaki linke tıklayın... VİDEO DEVAM EDİYOR

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Şubat 2023 Perşembe canlı yayınında neler yaşandı?

Gamze bebeği kim, neden kaçırdı? ''İlişki ağı ortaya çıkmasın diye çocuğu kaybettiler.''

Konuşan gizli tanık, Yasemin'in kasaplık mesleğini icra eden Mümin ile dost olduğunu, bu ilişkiyi Gülbani'nin Mecit'e söylediğini, kasabın Mecit'in akrabası olduğunu, Mecit'in programda tüm gerçekleri açıklamadığını Yasemin ve Gülbani'nin itiraf etmesini beklediğini, bu olayın Mümin, Mecit, Gülbani ve Yasemin dörtlüsü arasında çözüleceğine inandığını, kasap Mümin'e odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Aynı gün kaçırılan kardeş çocukları. Biri bulundu diğeri hayatta mı, öldürüldü mü?

Müge Anlı kaçırılan Gamze bebeğin Nazmi'nin bebeği olduğunun konuşulduğunu, bununla birlikte o gün Nazmi'nin bebeğinin de kaçırılıp sonradan geri bırakıldığını, tüm bunların şüpheli olduğunu belirtti.

Engelli çocuğunun maaşıyla kaçtığı adam canlı yayında... ''Birsen biz yanlış bir yoldayız.''

Mahmut Bey "Birsen biz yanlış bir yoldayız" dedi. Bu sözler üzerine Birsen Hanım programı terk etmeye çalıştı. Mahmut Bey Birsen'i istemediğini açıklayınca Rahmi Bey Birsen'in evli ve üç çocuk annesi bir kadın olduğunu, Mahmut'un en doğru kararı verdiğini belirtti.

15 yaşındaki Hatice Nur ve 21 yaşındaki Melisa kayıp.

Lise birinci sınıf öğrencisi Hatice'nin; 50 yaşlarındaki evli ve 10 çocuk babası Ahmet Yıldız tarafından kaçırıldığı iddia edildi. 21 yaşındaki Melisa Ekti'nin de 5 Şubat Pazartesi günü Amasya Suluova'dan kaybolduğu konuşuldu.



