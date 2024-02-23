Müge Anlı SON BÖLÜM | 23 Şubat 2024 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 23.02.2024 | 10:16 atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Şubat 2024 Cuma atv canlı yayınını tamamı kesintisiz izlemek için aşağıdaki linke tıklayın... VİDEO DEVAM EDİYOR

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Şubat 2023 Cuma canlı yayınında neler yaşandı?

2 yaşındaki bebeği kim, neden kaçırdı? İlişki iddiasında adı geçen kasap konuştu.

Gizli tanık, Yasemin Hanım'ın kasap Mümin ile ilişkisi olduğunu iddia etti. Mümin Bey Yasemin ile iki kelime konuşmuşluğunun bile olmadığını, kasap işi için bir gün oraya gittiğini, deri bıraktığını, neden böyle bir dedikodunun çıktığını anlamadığını ifade etti. Mümin Bey, Mecit'in patronu olduğunu, Gülbani ile ilişkisini öğrenince ve çocuk kaçırma olayları olunca Mecit ile yollarını ayırdıklarını ifade etti.

19 yıl önce kaçırılan çocukla ilgili izleyici ihbarı. ''Gamze hayatta, kasap Mümin'in evinde.''

Fotoğrafı gönderen kişi: "Gamze yaşıyor. Kız Ordu Gölköyde, Kasap Mümin'in evinde. Yasemin ve Mümin'in ilişkisi vardı. Mümin çocuğun kendisinden olduğunu düşünüp onu çuvala koyup kaçırdı. Kızı büyüttü. Kız şu an 22 yaşında" dedi. Yasemin Hanım fotoğraftaki kişinin evladına benzediğini, iddia edilen her şeyin doğru olabileceğini, sadece Mümin ile ilişkisinin doğdu olmadığını, ifade etti. Mecit Bey Mümin'in o kadar küçük çocuğun olmayacağını belirtti.

Çocuğunun engelli maaşıyla kaçmıştı. Eşi ile barışmaya karar verdi.

Müge Anlı, Birsen'in kocası Ali ile de barıştığını evine geri dönmeye karar verdiğini ifade etti.

Eski sevgilisinin tehdidi altında kaybolduğu söylendi. 21 yaşındaki üniversiteli genç kız bulundu.

5 Şubat Pazartesi günü Amasya Suluova'dan kaybolan 21 yaşındaki Melisa Ekti'nin bulunduğunu açıkladı. Durdu Hanım "kızımı tuzağa düşürdüler. Benim kızım saf biriydi" dedi.

Kocası uyurken kaçtı mı, kaçırıldı mı? Fatma Çakır ve oğlundan bir haftadır haber yok.

Ersin Bey karısının son zamanlarda cinlerle ilgili araştırmalar yaptığını, cinler ne yer ne içer diye düşünüp kafa yorduğunu, normalde çok güzel bir evlilikleri olduğunu ama eşinin son zamanlarda "senden soğudum" dediğini, bir gün ansızın oğlunu alarak ortadan kaybolduğunu anlattı.

15 yaşındaki Hatice, 50 yaşındaki 10 çocuklu adamın yanında mı?

15 yaşındaki Hatice Nur Yıldız'ın 7 Şubat Çarşamba günü Adana İmamoğlu'ndan kaybolduğu, Hatice'nin; 50 yaşlarındaki evli ve 10 çocuk babası Ahmet Yıldız tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti. Anne Ayşe Yıldız'ın yanı sıra baba Ramazan Bey de kızını aramak için bugün stüdyoya geldi.