Video Yaşam Müge Anlı’daki Recep Arı cinayetinde flaş gelişme: Arkadaşından itiraf geldi! Cinayetin sebebi yasak aşk mı? | Video
Müge Anlı’daki Recep Arı cinayetinde flaş gelişme: Arkadaşından itiraf geldi! Cinayetin sebebi yasak aşk mı? | Video

Müge Anlı’daki Recep Arı cinayetinde flaş gelişme: Arkadaşından itiraf geldi! Cinayetin sebebi yasak aşk mı? | Video

03.03.2023 | 10:35

ATV’nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı’da gündeme gelen Recep Arı cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cinayete kurban giden iki çocuk babası Recep Arı’nın olaydan önce en son görüştüğü arkadaşı Kadir dün canlı yayında gözaltına alınmıştı. Sunucu Müge Anlı'nın bugün yaptığı açıklamayla birlikte Recep Arı’nın 9 kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetin sebebinin ise yasak aşk olduğu öğrenildi. Programında olayı işleyen Müge Anlı, Kadir ve Recep Arı'nın eşi Selma'nın bir süredir beraber olduğunu, cinayetin bu nedenle işlendiğini açıkladı.

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