Müge Anlı'ya karısıyla cinsel ilişkiye giren Süleyman Akbaba'yı satırla 8 parçaya ayıran kocadan kan donduran itiraflar | Video

Son dakika flaş haber... Müge Anlı'daki kan donduran vahşi yasak aşk cinayeti itirafı gündem oldu! Müge Anlı'da çevresindeki ve mahalledeki evli kadınlara cinsel ilişkiye girip yasak aşk yaşayan Süleyman Akbaba'yı kıskanç bir kocanın 8 parçaya ayırıp poşetlere doldurduktan sonra otoban kenarına attığı ortaya çıktı! Kıskanç kocanın komşusu Süleyman Akbaba'yı karısıyla cinsel ilişkiye girdiği sırada evinde yakalayıp 8 ayrı parçaya böldüğünü itiraf ettiği ve Müge Anlı'nın yine şüphelerinde haklı olduğu meydana çıktı.