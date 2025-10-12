Muğla Ula'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 12.10.2025 | 08:59 Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Yaylasöğüt Mahallesi'nde, 12 Ekim 2025 Pazar sabahı saat 06:40'ta yerin 9.3 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin merkez üssü Yaylasöğüt-Ula (Muğla) olarak kaydedildi.