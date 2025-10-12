Video Yaşam Muğla Ula'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video
Muğla Ula'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video

Muğla Ula'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video

12.10.2025 | 08:59

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Yaylasöğüt Mahallesi'nde, 12 Ekim 2025 Pazar sabahı saat 06:40'ta yerin 9.3 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin merkez üssü Yaylasöğüt-Ula (Muğla) olarak kaydedildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Muğla Ula’da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 01:27
Muğla Ula'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 12.10.2025 | 08:59
Kaza yaptıkları aracı bırakıp böyle kaçtılar | Video 00:26
Kaza yaptıkları aracı bırakıp böyle kaçtılar | Video 12.10.2025 | 08:59
Brezilya’ya gidiyorum demişti, üzerine sürüp kaçtığı polise yakalandı | Video 01:40
"Brezilya'ya gidiyorum" demişti, üzerine sürüp kaçtığı polise yakalandı | Video 12.10.2025 | 08:58
Bursa’da benzinlikte silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:19
Bursa’da benzinlikte silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı | Video 12.10.2025 | 08:58
Fatih’te 5’inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 03:06
Fatih'te 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 11.10.2025 | 16:31
Avcılar’da freni boşalan panelvan dükkana böyle daldı! | Video 02:24
Avcılar'da freni boşalan panelvan dükkana böyle daldı! | Video 11.10.2025 | 16:00
Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı | Video 00:43
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı | Video 11.10.2025 | 15:53
İstanbul’da yağmur sonrası trafik yoğunluğu yüzde 80’i geçti | Video 04:19
İstanbul'da yağmur sonrası trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti | Video 11.10.2025 | 15:26
Bayrampaşa’da bir esnaf tazyikli suyun azizliğine uğradı, çay içen müşterileri böyle ıslattı | Video 01:05
Bayrampaşa’da bir esnaf tazyikli suyun azizliğine uğradı, çay içen müşterileri böyle ıslattı | Video 11.10.2025 | 15:07
TEM Otoyolu’nda maganda dehşeti kamerada! Bebekli otomobili sıkıştırdı, 5 araç birbirine girdi | Video 01:12
TEM Otoyolu'nda maganda dehşeti kamerada! Bebekli otomobili sıkıştırdı, 5 araç birbirine girdi | Video 11.10.2025 | 13:38
Cinayet davası esnasında adliye önüne silahla gelen 3 şahıs yakalandı | Video 01:12
Cinayet davası esnasında adliye önüne silahla gelen 3 şahıs yakalandı | Video 11.10.2025 | 13:01
Kastamonu’da alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü | Video 01:08
Kastamonu'da alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü | Video 11.10.2025 | 11:28
Osmaniye’de FETÖ firarisi 9 yıl sonra yakalandı | Video 00:15
Osmaniye’de FETÖ firarisi 9 yıl sonra yakalandı | Video 11.10.2025 | 10:56
Kağıthane’de park halindeki araçların aynalarını yumrukla kırdı! O anlar kamerada | Video 00:43
Kağıthane'de park halindeki araçların aynalarını yumrukla kırdı! O anlar kamerada | Video 11.10.2025 | 10:29
Adana’da sahte tapu vurgunu: 80 milyonluk dolandırıcılık şebekesi çökertildi | Video 02:10
Adana'da sahte tapu vurgunu: 80 milyonluk dolandırıcılık şebekesi çökertildi | Video 11.10.2025 | 09:51
Arnavutköy’de durakta genç kıza sözlü taciz kamerada: Şüpheli yakalandı | Video 02:04
Arnavutköy’de durakta genç kıza sözlü taciz kamerada: Şüpheli yakalandı | Video 11.10.2025 | 09:51
Denizli’de 19 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu yakalandı | Video 00:30
Denizli'de 19 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu yakalandı | Video 11.10.2025 | 09:51
Son Dakika | Avukat Serdar Öktem suikastinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı: ’İntikam alındı, intikam alındı diye bağırıyordu’ | Video 01:07
Son Dakika | Avukat Serdar Öktem suikastinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı: 'İntikam alındı, intikam alındı diye bağırıyordu' | Video 10.10.2025 | 16:40
Dönerciden tehdit mektubu ile 3 milyon TL haraç isteyen 2 şüpheli tutuklandı | Video 01:53
Dönerciden tehdit mektubu ile 3 milyon TL haraç isteyen 2 şüpheli tutuklandı | Video 10.10.2025 | 15:48
Tünel çıkışı feci kaza kamerada: Kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 01:10
Tünel çıkışı feci kaza kamerada: Kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 10.10.2025 | 12:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY