Muğla’da yolcu midibüsünün kamyona çarptığı kaza kamerada: 4’ü ağır 34 yaralı | Video
Muğla’da yolcu midibüsü ile kamyonun karıştığı kazada 4’ü ağır 34 kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı.
MİDİBÜS ŞOFÖRÜ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI
Menteşe Çaykübü Mahallesinden Yatağan'a seyreden yolcu midibüsü içinde bulunan 34 yolcu çarpmanın etkisi ile yaralandı. Midibüs şoförü Göksel Kocabıyık çarpmanın etkisi ile aracın önünde sıkıştı. Kaza sonrası vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine çok sayıda ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye AKS ekibi, UMKE, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza sonrası Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da kaza yerine gelerek bilgi aldılar.
4'Ü AĞIR 34 YARALI
Kazada 4'ü ağır olmak üzere 34 yolcu yaralandı. Yaralılar Yatağan Devlet Hastanesi ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu, 30 yaralıdan büyük bölümünün ise ayakta tedavi gördüğü açıklandı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
4'ü ağır 34 kişinin yaralandığı kaza çevrede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasına yakalandı. Önde seyreden bir lojistik firmasına ait kamyon ani yavaşladı. Hemen arkasında seyreden ve içinde 3 yolcu bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesine ait midibüs kamyonu arkadan süratli bir şekilde çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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