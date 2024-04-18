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Narkoçelik-12 operasyonunda 268 kişi yakalandı | Video

Narkoçelik-12 operasyonunda 268 kişi yakalandı | Video

18.04.2024 | 08:48

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve satışını yapanlara yönelik “Narkoçelik-12” operasyonlarında 268 kişinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, uyuşturucu madde imalatçıları ve bu maddelerin satışını gerçekleştirenlere yönelik düzenlenen "Narkoçelik-12" operasyonu hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre; Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince;

558 ekip, bin 635 personel ve 44 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Gaziantep, Nevşehir, İzmir, Mersin, İstanbul, Kayseri, Adana, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Osmaniye, Bitlis, Denizli, Kocaeli, Konya, Kırklareli, Edirne, Eskişehir, Van, Tekirdağ, Çorum, Ankara, Elazığ, Hatay, Muş, Samsun, Diyarbakır, Bolu, Amasya, Kars, Zonguldak, Malatya, Sakarya, Aydın, Bingöl, Çanakkale, Isparta, Kütahya, Muğla, Tokat ve Karabük olmak üzere 41 ilde düzenlendi.

Operasyonlarda 856 kilogram uyuşturucu madde ve795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 268 sokak satıcısı ise yakalandı.

Bazı şehirlerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan sokak satıcıları bilgileri ise şöyle:
Edirne'de 218 kilogram skunk, 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 şüpheli yakalandı. Diyarbakır'da 186 kilogram skunk ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı. İstanbul'da 175 kilogram metamfetamin, 66 kilogram bonzai ham maddesi, 10 kilo 600 gram kokain, 535 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 13 şüpheli yakalandı. Bolu'da 52 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı. Gaziantep'de 36 kilogram metamfetamin, 26 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 7 şüpheli yakalandı. Adana'da 34,5 kilogram esrar ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı. Antalya'da 33,5 kilogram skunk ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı. Malatya'da 30 kilogram skunk ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı. Van'da 12.5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı. Çorum'da 20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 şüpheli yakalandı. Sakarya'da 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı.

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