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Video Yaşam Narkoçelik-13 operasyonlarında 194 şüpheli yakalandı | Video
Narkoçelik-13 operasyonlarında 194 şüpheli yakalandı | Video

Narkoçelik-13 operasyonlarında 194 şüpheli yakalandı | Video

21.04.2024 | 08:40

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde uyuşturucu madde imalat ve satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen “Narkoçelik-13” operasyonlarında 194 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişlerini Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, 4 bin 289 ekip, 14 bin 108 personel ve 196 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 81 ilde "Narkoçelik-13" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 194 şüpheli ise yakalandı.

Düzenlenen operasyonlar sonucu Ankara'da 40 kilogram esrar ele geçirildi, 6 şüpheli ise yakalandı. İstanbul'da ise 7 kilogram kokain ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.

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