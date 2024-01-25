Video Yaşam NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye yerleşen Umut Yıldız: "Türk gençlerini uzaya yönlendirmek büyük zevk" | Video
NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye yerleşen Umut Yıldız:

NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye yerleşen Umut Yıldız: "Türk gençlerini uzaya yönlendirmek büyük zevk" | Video

25.01.2024 | 14:19

NASA’daki süresiz kontratını iptal ederek çalışmalarına Türkiye’de devam edecek olan Astrofizikçi Umut Yıldız, “Kafam Türkiye'de olunca, Türkiye'deki gençleri bir şekilde uzaya doğru yönlendirmek benim için apayrı bir zevk oluyor” dedi.

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NASA'daki süresiz kontratını iptal ederek Türkiye'ye yerleşen ve uzay çalışmalarına Ankara'da Plan-S şirketinde çalışmaya başlayan Umut Yıldız İHA'ya konuştu. Yıldız, NASA'ya ait "Jet İtki" Laboratuvarı'nda hem astrofizikçi hem de uzay iletişimcisi 10 yıl çalıştığını belirtti. Uzay'ın çocukluğunda beri hayali olduğunu ilkokuldan beri fen ansiklopedileri okuduğunu ve kendimi tamamen uzaya yönlendirdiğini ifade etti. Türkiye'ye dönmenin bir günde aldığı karar olmadığını söyleyen Yıldız, "Yani sonuçta bu bir süreç şeklinde ilerledi. Ben Türkiye'ye sürekli gidip gelen bir insandım, her gidiş gelişlerimde de Türkiye'de mutlaka konferanslar verirdim. Ya çevrimiçi ya da fiziksel olarak özellikle bütün Türkiye'deki neredeyse her şehirde bir üniversite konferansım olmuştur. Kafam Türkiye'de olunca, Türkiye'deki gençleri bir şekilde uzaya doğru yönlendirmek benim için apayrı bir zevk oluyor" ifadelerini kullandı.
Çalıştığı şirketin çalışmalarını önemli bulduğuna değinen Yıldız, Türkiye'nin uzayda ne kadar yetkin olmaya başladığını da gösterdiğini aktardı. Türkiye'deki mühendislerin uzay çalışmalarını yapabildiğini de gösterdiğini ifade eden Yıldız, "Onun için ben bu böyle bir gelişmeye kayıtsız kalmak istemedim. Onun için zaten bunun bir parçasıydım. Bundan sonrasında da tam zamanlı olarak bunun parçası olmaya olmak istedim. Onun için böyle devam ediyorum" diye konuştu.

21 yıl sonra Türkiye'ye çalışmak için döndüğünü vurgulayan Yıldız, "Benim için zaten her zaman bir Türkiye hayali vardı. Ben Türkiye'ye sürekli gidip gelen bir insan olduğum için Türkiye'ye geldiğimde her seferinde, 'evet diyorum ya ben burada yaşamak istiyorum. Ben burada devam etmek istiyorum' diyorum ama bir türlü o cesareti elde edemiyordum. Son 2 senede özel uzay şirketi sayesinde birkaç ayda bir Türkiye'ye gidip gelme fırsatı buldum. Böylelikle Türkiye'ye olan adapte sürecim biraz daha hızlanmış oldu. Bu şekilde gelişti ve en sonunda da artık 'tamam' dedim 'ben artık Türkiye'de bundan sonra devam etmek istiyorum' dedim" dedi.

Yurtdışından Türkiye'ye tersine beyin göçü kelimeleri bu aralar çok duyulmaya başlandığının altını çizen Yıldız, "Şöyle olabilir, herkesi bir anda Türkiye'ye çağıramazsanız elbette ki. Çünkü orada gerçekten uzun süredir insanlar yaşıyorlar. Zaman içerisinde yavaş yavaş her birkaç ayda bir işte senede birkaç kere Türkiye'ye git gel yaparak bu adaptasyon süreci sağlanabilir. Ondan sonra zaten herkesin kendi memleketi, kendi doğduğu yer, kendi arkadaşları kendi ailesi burada zaten bir şekilde o alışkanlığı sağlarlar. Ondan sonra daha hızlı bir şekilde adapte olurlar, dönebilirler" ifadelerini kullandı.

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