NATO'da kritik Erdoğan-Macron zirvesi! Masada hangi konular var?
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NATO Karargahı'na gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki kritik zirve başladı. Toplantıda iki ülke ilişkileri ele alındı. Toplantı saat 13.00 itibarıyla sona erdi. Erdoğan, 13.10 itibarıyla bu kez de İngiltere Başbakanı Boris Jonhson ile görüşmeye başladı.