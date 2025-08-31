Video Yaşam New York'ta Türk bisiklet taksi sürücüsü, gözaltında "intihar" iddiasıyla hastaneye kaldırıldı | Video
31.08.2025 | 14:09

ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde gözaltında tutulduğu karakolda intihar ettiği öne sürülen 29 yaşındaki bisiklet taksi sürücüsü Musa Çetin'in beyin ölümünün gerçekleştiği açıklanırken, arkadaşları, Çetin'in intihar etmediğini savunarak olayın üstünün örtülmemesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin New York kentinde 'pedicab' olarak bilinen bisiklet takside çalışan 29 yaşındaki Musa Çetin, trafik cezası nedeniyle gözaltına alındı. Yetkililer Çetin'in, Manhattan bölgesindeki 14'üncü karakolda tutulduğu sırada intihar ettiğini öne sürerek hastaneye kaldırıldığını belirtti. Çetin önce Lenox Hill Hastanesi'ne götürüldü, ancak kelepçeli olduğu için hastaneye kabul edilmeği için Bellevue Hastanesi'ne sevk edildi. Çetin'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı, ancak beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Arkadaşları, Çetin'in intihar edecek bir kişi olmadığının altını çizerek, olayda şüpheli unsurlar bulunduğunu savundu.

"BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ, BOYNUNDA İZ YOK"
Çetin'in iş arkadaşı Ceylan Gülyaz yaptığı açıklamada olayın şüpheli yönlerine dikkat çekerek, "Arkadaşımız Musa Çetin, dün 23.00 sıralarında polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınıp 14'üncü karakola götürüldü. Gece yarısı haberini aldık, sabah hastanede gördük, bize 'kendini astı' dediler. Şu an beyin ölümü gerçekleşti. 29 yaşında gencecik fidan, çocuk intihar etmiş olamaz" dedi.

Gülyaz, Çetin'in boynunda herhangi bir ize rastlamadıklarını belirterek, "Ceketle asılmış diyorlar ama boynunda iz yok. Karakoldan da hiçbir bilgi alamıyoruz. Bir de intihar etse dahi karakolda gözaltında iken bunun olmaması lazım, 'bir şey oldu' diyorlar. Doktorun bahsettiği asılma durumu en az 5 ila 10 dakika arasında olmalı. Şu an beyin ölümü gerçekleşmiş, sadece makineye bağlı yaşıyor. Polisler kendi aralarında 'fazla konuşmayın' diye uyarıda bulunmuşlar. Biz arkadaşımızın hakkını savunmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

"24 SAATTİR KELEPÇEYİ ÇIKARMADILAR"
Gülyaz, hastanedeki şartlara da tepki göstererek, "Şu anda bizi üzen ve daha önemli olan şey, burada o kadar insana yapılan terbiyesizlik ki, çocuk 24 saattir gözaltında, beyni ölmüş, hala bacağında kelepçesi var. Birini dikmişler oraya, adama söylüyorsunuz, 'ben alamam' diyor. Doktorların dediğine göre beyin ölümü gerçekleşti, 1-2 saat içinde kendisini kaybedeceğiz dediler. Biz Türk olarak bundan büyük üzüntü duyuyoruz. Karakoldan net bir bilgi yok, zaten suçlu olduklarına inanıyoruz" dedi.

"OLAYIN ÜZERİ ÖRTÜLMEMELİ"
Musa Çetin'in arkadaşı Gülyaz, "Bu olayın üzeri örtülmemeli. Türk yetkililerden, derneklerden, avukatlardan ve tüm resmi mercilerden destek bekliyoruz. Olayı örtbas ederler diye korkuyoruz açıkçası. Bu çocuk karakolda öldüğü için suçlu onlar. Ne kimseye cevap veriyorlar ne bir şey söylüyorlar. Burada bir şey oldu hadi gidin diyorlar. Telefonundan emergency numaralarını bulmuşlar arayacakları. Bir arkadaşı aramışlar. O bayan da gece yarısı bir değişik numaradan aradıkları için cevap vermemiş. Sabah da döndüğünde telefonuna arkadaşınız hastanede ölüm durumunda acil gelin demişler. Bizim bir garaj ortamımız vardı toplandığımız böyle. Musa arkadaşımızın başına böyle bir iş geldi diye biz de ondan geldik yani. Biz bunun böyle kalmasını içimize yediremiyoruz açıkçası. Hepimiz de toplanıp hakkımızı aramanın peşindeyiz. Bundan önce de Tacikistanlı bir arkadaşımız ölmüştü, hakkı aranmadı. Musa için susmayacağız. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil" dedi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın Kıdemli Danışmanı ve New York Polis Departmanı (NYPD) Dedektifi Mohamed Amen, hastanede Çetin'i ziyaret ederek yakınlarıyla dua etti. Amen, "Soruşturma titizlikle sürüyor" açıklamasında bulundu. Amen, NYPD Emniyet Müdürü Jessica Tish'e ve Belediye Başkanı Eric Adams'a olayla ilgili bilgi verirken, Belediye Başkanı Adams'ın da konuyla yakından ilgileneceğini açıkladı.

