Niğde'de gider kuyusuna düşen işçi AFAD tarafından kurtarıldı | VİDEOHABER 18.04.2024 | 01:38 Niğde'de yeni yapılan bir inşaatın gider kuyusuna düşen işçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Niğde'nin Bor İlçesine bağlı Kemerhisar kasabasında meydana gelen olanda bir işçi inşaat halindeki bir gider kuyusuna düştü. Olayı gören arkadaşları hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan 49 yaşındaki B.B adlı işçi AFAD ekiplerinin kurduğu sistem ile düştüğü yerden çıkarılarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.