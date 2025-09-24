Video Yaşam Niğde’de silah teşhircilerine operasyon: 4 gözaltı | Video
24.09.2025 | 15:54

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah teşhiri yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 şarjör, 120 tabanca fişeği ve 2 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken; 2 kişi hakkında adli işlem, 2 kişi hakkında idari işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 1 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
