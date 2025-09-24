Niğde’de silah teşhircilerine operasyon: 4 gözaltı | Video
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah teşhiri yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken; 2 kişi hakkında adli işlem, 2 kişi hakkında idari işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 1 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
